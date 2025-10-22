https://ria.ru/20251022/ssha-2049952331.html
США призвали G7 и ЕС присоединиться к усилению антироссийских санкций
США призвали G7 и ЕС присоединиться к усилению антироссийских санкций - РИА Новости, 22.10.2025
США призвали G7 и ЕС присоединиться к усилению антироссийских санкций
США призывают "Большую семерку" (G7), Европу, Канаду и Австралию присоединиться к Вашингтону в усилении санкций против России, заявил глава американского... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T23:39:00+03:00
2025-10-22T23:39:00+03:00
2025-10-22T23:39:00+03:00
в мире
канада
австралия
россия
скотт бессент
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106025/83/1060258309_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_2ea93f23c5f456ca6f881ceca04b948d.jpg
https://ria.ru/20251022/ukraina-2049952006.html
канада
австралия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106025/83/1060258309_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_13b4fc2c84072ad5abf31919c975d764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, австралия, россия, скотт бессент, g7
В мире, Канада, Австралия, Россия, Скотт Бессент, G7
США призвали G7 и ЕС присоединиться к усилению антироссийских санкций
США призвали G7, ЕС и Канаду присоединиться к усилениям санкций против России