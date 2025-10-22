Рейтинг@Mail.ru
США призвали G7 и ЕС присоединиться к усилению антироссийских санкций
23:39 22.10.2025
США призвали G7 и ЕС присоединиться к усилению антироссийских санкций
США призвали G7 и ЕС присоединиться к усилению антироссийских санкций
в мире
канада
австралия
россия
скотт бессент
g7
канада
австралия
россия
в мире, канада, австралия, россия, скотт бессент, g7
В мире, Канада, Австралия, Россия, Скотт Бессент, G7
США призвали G7 и ЕС присоединиться к усилению антироссийских санкций

ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. США призывают "Большую семерку" (G7), Европу, Канаду и Австралию присоединиться к Вашингтону в усилении санкций против России, заявил глава американского минфина Скотт Бессент.
"Мы призываем наших союзников европейских союзников и союзников по "Большой семерке", а также Канаду и Австралию присоединиться к нам", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя усиление санкций против России.
Бессент заявил, что Путин якобы не ведет переговоры честно
В миреКанадаАвстралияРоссияСкотт БессентG7
 
 
