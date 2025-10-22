https://ria.ru/20251022/ssha-2049949070.html
Бессент рассказал подробности о новых санкциях против России
ПРЕДСТОЯЩИЕ САНКЦИИ США ПРОТИВ РОССИИ СТАНУТ ОДНИМИ ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ, КОТОРЫЕ ВАШИНГТОН ВВЕДЕТ ПРОТИВ МОСКВЫ - БЕССЕНТ РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T23:10:00+03:00
Бессент: предстоящие санкции против России будут одними из самых крупных