https://ria.ru/20251022/ssha-2049947450.html
США не исключают введения ограничений на экспорт ПО в Китай
США не исключают введения ограничений на экспорт ПО в Китай - РИА Новости, 22.10.2025
США не исключают введения ограничений на экспорт ПО в Китай
Соединённые Штаты не исключают введения ограничений на экспорт программного обеспечения в Китай в качестве ответа на аналогичные меры Пекина в отношении... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T22:54:00+03:00
2025-10-22T22:54:00+03:00
2025-10-22T22:55:00+03:00
в мире
китай
пекин
сша
скотт бессент
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/32/1532343208_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_6594d3f29e52ec715f82cae54d86df5d.jpg
https://ria.ru/20251022/ssha-2049946071.html
китай
пекин
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/32/1532343208_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_85defc271444b1857f485f23056be9e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин, сша, скотт бессент, g7
В мире, Китай, Пекин, США, Скотт Бессент, G7
США не исключают введения ограничений на экспорт ПО в Китай
Бессент: США могут ввести ограничения на экспорт ПО в Китай