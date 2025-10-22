Рейтинг@Mail.ru
США не исключают введения ограничений на экспорт ПО в Китай
22:54 22.10.2025
США не исключают введения ограничений на экспорт ПО в Китай
в мире, китай, пекин, сша, скотт бессент, g7
В мире, Китай, Пекин, США, Скотт Бессент, G7
США не исключают введения ограничений на экспорт ПО в Китай

Бессент: США могут ввести ограничения на экспорт ПО в Китай

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Соединённые Штаты не исключают введения ограничений на экспорт программного обеспечения в Китай в качестве ответа на аналогичные меры Пекина в отношении редкоземельных металлов, заявил в среду журналистам министр финансов США Скотт Бессент.
"Я подтверждаю, что все варианты открыты. Мы подходим к переговорам с Китаем с уважением и добрыми намерениями", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможных ответных мерах Вашингтона на действия Пекина, в частности ограничения на поставки ПО.
Бессент уточнил, что решения о возможных мерах против КНР будут приниматься в координации с союзниками по G7.
По его словам, Китай ввёл экспортные рестрикции на редкоземельные металлы не только в отношении США, но и всего мира.
"Если такие меры затронут программное обеспечение, двигатели или иные компоненты, ответные действия будут согласованы с партнёрами", — подчеркнул американский министр.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
США анонсировали значительное усиление санкций против России
Вчера, 22:38
 
