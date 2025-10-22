Рейтинг@Mail.ru
США заинтересованы в проведении саммита с Россией, заявил Сийярто - РИА Новости, 22.10.2025
22:50 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/ssha-2049946899.html
США заинтересованы в проведении саммита с Россией, заявил Сийярто
США заинтересованы в проведении саммита с Россией, заявил Сийярто - РИА Новости, 22.10.2025
США заинтересованы в проведении саммита с Россией, заявил Сийярто
Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что США заинтересованы в проведении саммита с РФ, но чтобы он имел реальные результаты, Будапешт как место проведения... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T22:50:00+03:00
2025-10-22T22:50:00+03:00
в мире
сша
будапешт
россия
петер сийярто
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023903974_0:84:1744:1065_1920x0_80_0_0_a50f40f7ceb482fddbfbc60da982a4e9.jpg
https://ria.ru/20251022/ssha-2049946797.html
сша
будапешт
россия
в мире, сша, будапешт, россия, петер сийярто, марко рубио
В мире, США, Будапешт, Россия, Петер Сийярто, Марко Рубио
США заинтересованы в проведении саммита с Россией, заявил Сийярто

Сийярто: США хотят реальных результатов от саммита в Будапеште

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсети
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что США заинтересованы в проведении саммита с РФ, но чтобы он имел реальные результаты, Будапешт как место проведения сомнений не вызывает, вопрос только в сроках подготовки, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мой коллега ясно заявил, что они хотели бы организовать этот саммит так, чтобы он принёс реальные результаты, обнадеживающие результаты для всех и приблизил долгосрочный и устойчивый мир в Центральной Европе", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
Министр уточнил, что "вопрос в сроках, когда удастся провести достаточную подготовительную работу, чтобы в итоге саммит состоялся успешно".
"Если удастся подготовить мирный саммит, то то, что он пройдет в Будапеште, не подлежит сомнению. Это даже не было вопросом", - отметил он.
