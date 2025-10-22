США заинтересованы в проведении саммита с Россией, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 22 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что США заинтересованы в проведении саммита с РФ, но чтобы он имел реальные результаты, Будапешт как место проведения сомнений не вызывает, вопрос только в сроках подготовки, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"Мой коллега ясно заявил, что они хотели бы организовать этот саммит так, чтобы он принёс реальные результаты, обнадеживающие результаты для всех и приблизил долгосрочный и устойчивый мир в Центральной Европе", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.

Министр уточнил, что "вопрос в сроках, когда удастся провести достаточную подготовительную работу, чтобы в итоге саммит состоялся успешно".