США анонсировали значительное усиление санкций против России
22:38 22.10.2025 (обновлено: 23:26 22.10.2025)
США анонсировали значительное усиление санкций против России
Министр финансов США Скотт Бессент анонсировал значительное усиление санкций против России. РИА Новости, 22.10.2025
в мире
россия
скотт бессент
министерство финансов сша
сша
китай
экономика
санкции
россия
сша
китай
в мире, россия, скотт бессент, министерство финансов сша, сша, китай, экономика, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Скотт Бессент, Министерство финансов США, США, Китай, Экономика, Санкции, Санкции в отношении России
США анонсировали значительное усиление санкций против России

Бессент анонсировал значительное усиление санкций против России

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент анонсировал значительное усиление санкций против России.
«
"Мы собираемся объявить о существенном усилении санкций против России либо после закрытия сегодня во второй половине дня, либо первым делом завтра утром", — сообщил он журналистам.
Предстоящие санкции станут одними из самых крупных, которые Вашингтон когда либо вводил против Москвы, добавил глава американского Минфина.
Ранее в среду комитет сената США по международным отношениям одобрил три антироссийских законопроекта. Первый из них предполагает внесение России в список государств-спонсоров терроризма, второй — введение экономических санкций против Китая. Третий проект предусматривает передачу Киеву хранящихся в США российских активов каждые 90 дней.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Евросоюз одобрил 19-й пакет антироссийских санкций
Вчера, 22:09

Россия неоднократно называла заморозку активов воровством, а также ввела ответные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

Россия не раз подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения об их неэффективности.
Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Рютте на встрече с Трампом представит план по Украине
Вчера, 16:51
 
В миреРоссияСкотт БессентМинистерство финансов СШАСШАКитайЭкономикаСанкцииСанкции в отношении России
 
 
