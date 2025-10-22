США анонсировали значительное усиление санкций против России

ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент анонсировал значительное усиление санкций против России.
«
"Мы собираемся объявить о существенном усилении санкций против России либо после закрытия сегодня во второй половине дня, либо первым делом завтра утром", — сообщил он журналистам.
Предстоящие санкции станут одними из самых крупных, которые Вашингтон когда либо вводил против Москвы, добавил глава американского Минфина.
Ранее в среду комитет сената США по международным отношениям одобрил три антироссийских законопроекта. Первый из них предполагает внесение России в список государств-спонсоров терроризма, второй — введение экономических санкций против Китая. Третий проект предусматривает передачу Киеву хранящихся в США российских активов каждые 90 дней.
Россия неоднократно называла заморозку активов воровством, а также ввела ответные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Россия не раз подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения об их неэффективности.
Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.