Трамп рассказал, когда объявит усиление санкций против России
Трамп рассказал, когда объявит усиление санкций против России
ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО США ОБЪЯВЯТ УСИЛЕНИЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ В СРЕДУ ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ ИЛИ В ЧЕТВЕРГ УТРОМ - БЕССЕНТ РИА Новости, 22.10.2025
Новости
Трамп рассказал, когда объявит усиление санкций против России
Трамп может объявить усиление санкций против РФ уже в среду по местному времени