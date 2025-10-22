Рейтинг@Mail.ru
США сняли ограничение на использование Киевом дальнобойных ракет, пишет WSJ - РИА Новости, 23.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:18 22.10.2025 (обновлено: 09:01 23.10.2025)
США сняли ограничение на использование Киевом дальнобойных ракет, пишет WSJ
США сняли ограничение на использование Киевом дальнобойных ракет, пишет WSJ - РИА Новости, 23.10.2025
США сняли ограничение на использование Киевом дальнобойных ракет, пишет WSJ
США сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России,... РИА Новости, 23.10.2025
в мире, сша, украина, пит хегсет, нато, дональд трамп, владимир зеленский, tomahawk (ракета), вооруженные силы украины, пентагон, министерство обороны сша, россия
В мире, США, Украина, Пит Хегсет, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Tomahawk (ракета), Вооруженные силы Украины, Пентагон, Министерство обороны США, Россия
США сняли ограничение на использование Киевом дальнобойных ракет, пишет WSJ

WSJ: США сняли ключевые ограничения на использование Киевом дальнобойных ракет

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. США сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.
Как утверждает издание, украинские военные во вторник якобы применили британскую крылатую ракету Storm Shadow для удара по Брянску. Дональд Трамп позднее опроверг сообщение издания о снятии ограничения, добавив, что США не имеют отношения к дальнобойным ракетам, которыми ВСУ бьют вглубь российской территории.
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
Согласно материалу, решение, не получившее публичной огласки, якобы последовало после передачи полномочий по координации таких ударов от министра войны США Пита Хегсета к главнокомандующему Европейским командованием американских Вооруженных сил Алексусу Гринкевичу, который также возглавляет Объединенные силы НАТО в Европе.
Как сообщал ранее телеканал CNN, американский президент Дональд Трамп на встрече 17 октября ясно дал понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Комментируя возможное решение о поставках Киеву ракет Tomahawk, Трамп неоднократно заявлял, что Штаты сами в них нуждаются, несмотря на их большие запасы.
Владимир Путин подчеркивал, что поставки Киеву таких ракет нанесут ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять их на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Ранее в Москве неоднократно заявляли, что никакие поставки вооружений Киеву не способны изменить ситуацию на поле боя, однако мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
"Томагавк": чем опасна американская крылатая ракета
15 октября, 14:51
 
