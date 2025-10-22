Рейтинг@Mail.ru
21:50 22.10.2025
США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане, заявил Хегсет
США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане, заявил Хегсет - РИА Новости, 22.10.2025
США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане, заявил Хегсет
Министерство войны США нанесло "летальный кинетический удар" по судну, принадлежавшему признанной террористической организации и занимавшемуся контрабандой... РИА Новости, 22.10.2025
© Фото : public domainВоенный корабль США
Военный корабль США - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : public domain
Военный корабль США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Министерство войны США нанесло "летальный кинетический удар" по судну, принадлежавшему признанной террористической организации и занимавшемуся контрабандой наркотиков в восточной части Тихого океана, сообщил в среду глава ведомства Пит Хегсет.
"По данным разведки, судно было задействовано в незаконной перевозке наркотиков и следовало по известному маршруту наркоторговли. На борту находились двое участников преступной группировки, оба были ликвидированы. Американские военнослужащие не пострадали", — заявил Хегсет в соцсети X.
Министр подчеркнул, что США будут и дальше наносить превентивные удары по организациям, занимающимся наркоторговлей и терроризмом.
"Эти группировки представляют угрозу нашему народу и не найдут убежища нигде в полушарии", — отметил Хегсет.
Как отмечают американские СМИ, это уже восьмая лодка, уничтоженная ВС США под предлогом борьбы с наркотрафиком, при этом ранее удары наносились исключительно в южной части Карибского бассейна.
