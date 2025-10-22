Средства на поддержание ядерного арсенала в США закончатся к концу октября

ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Средства правительства США на поддержание ядерного арсенала и мониторинг угроз в сфере ядерной безопасности закончатся к концу октября из-за продолжающегося в стране шатдауна, заявил в среду глава американского минэнерго Крис Райт.

"Важнейшей задачей министерства энергетики является поддержание ядерного арсенала нашей страны и наших возможностей по отслеживанию действий злоумышленников, выявлению терроризма и распространения материалов по всему миру... Думаю, у нас хватит средств, чтобы держать людей до конца этого месяца", - сообщил он в эфире телеканала Fox News

Райт добавил, что данные задачи представляют критически важную часть работы минэнерго, в которой задействованы почти 100 тысяч человек, большинство из которых являются подрядчиками. Чиновник отметил, что властям уже пришлось отправить в неоплачиваемые отпуска значительное число федеральных служащих.

Ранее министерство энергетики США направило уведомления о приостановке работы сотрудникам Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) из-за отсутствия утвержденного бюджета на 2026 финансовый год.

В меморандуме отмечалось, что решение принято "в связи с экстренным прекращением деятельности агентства вследствие отсутствия бюджетного финансирования". Уведомление действует сроком до 30 дней и может быть отменено при утверждении конгрессом временной резолюции о финансировании министерства энергетики.