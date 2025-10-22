Рейтинг@Mail.ru
Средства на поддержание ядерного арсенала в США закончатся к концу октября - РИА Новости, 22.10.2025
19:09 22.10.2025
Средства на поддержание ядерного арсенала в США закончатся к концу октября
Средства на поддержание ядерного арсенала в США закончатся к концу октября - РИА Новости, 22.10.2025
Средства на поддержание ядерного арсенала в США закончатся к концу октября
Средства правительства США на поддержание ядерного арсенала и мониторинг угроз в сфере ядерной безопасности закончатся к концу октября из-за продолжающегося в... РИА Новости, 22.10.2025
Средства на поддержание ядерного арсенала в США закончатся к концу октября

Райт: средства на поддержание ядерного арсенала в США закончатся к концу октября

ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Средства правительства США на поддержание ядерного арсенала и мониторинг угроз в сфере ядерной безопасности закончатся к концу октября из-за продолжающегося в стране шатдауна, заявил в среду глава американского минэнерго Крис Райт.
"Важнейшей задачей министерства энергетики является поддержание ядерного арсенала нашей страны и наших возможностей по отслеживанию действий злоумышленников, выявлению терроризма и распространения материалов по всему миру... Думаю, у нас хватит средств, чтобы держать людей до конца этого месяца", - сообщил он в эфире телеканала Fox News.
Райт добавил, что данные задачи представляют критически важную часть работы минэнерго, в которой задействованы почти 100 тысяч человек, большинство из которых являются подрядчиками. Чиновник отметил, что властям уже пришлось отправить в неоплачиваемые отпуска значительное число федеральных служащих.
Ранее министерство энергетики США направило уведомления о приостановке работы сотрудникам Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) из-за отсутствия утвержденного бюджета на 2026 финансовый год.
В меморандуме отмечалось, что решение принято "в связи с экстренным прекращением деятельности агентства вследствие отсутствия бюджетного финансирования". Уведомление действует сроком до 30 дней и может быть отменено при утверждении конгрессом временной резолюции о финансировании министерства энергетики.
Ранее глава минэнерго США Крис Райт предупреждал, что из-за шатдауна в ближайшие дни у ведомства могут закончиться средства, выделенные на поддержание безопасности ядерных запасов, что, по его словам, "ставит страну под угрозу".
Белый дом сообщил, когда может закончиться шатдаун
20 октября, 16:00
