https://ria.ru/20251022/ssha-2049896006.html
Ядерный арсенал остается в безопасности, заявил глава Минэнерго США
Ядерный арсенал остается в безопасности, заявил глава Минэнерго США - РИА Новости, 22.10.2025
Ядерный арсенал остается в безопасности, заявил глава Минэнерго США
Ядерный арсенал США остается в безопасности, несмотря на затянувшийся шатдаун правительства, заявил в среду глава американского минэнерго Крис Райт. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T17:03:00+03:00
2025-10-22T17:03:00+03:00
2025-10-22T17:04:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg
https://ria.ru/20251020/shatdaun-2049403386.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_7427d090b96dbf3bd4a2038755dc8535.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
Ядерный арсенал остается в безопасности, заявил глава Минэнерго США
Райт: ядерный арсенал США остается в безопасности, несмотря на шатдаун
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Ядерный арсенал США остается в безопасности, несмотря на затянувшийся шатдаун правительства, заявил в среду глава американского минэнерго Крис Райт.
"Наш ядерный арсенал сегодня в безопасности. Мы никогда не пойдем на компромисс в этом вопросе. Эти люди работают, не получая зарплату, но мы обеспечиваем безопасность и сохранность нашего арсенала сегодня", - сообщил он в эфире телеканала Fox New
s.
Ранее министерство энергетики США направило уведомления о приостановке работы сотрудникам Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) из-за отсутствия утвержденного бюджета на 2026 финансовый год.
В меморандуме отмечалось, что решение принято "в связи с экстренным прекращением деятельности агентства вследствие отсутствия бюджетного финансирования". Уведомление действует сроком до 30 дней и может быть отменено при утверждении конгрессом временной резолюции о финансировании министерства энергетики.
Ранее глава минэнерго США
предупреждал, что из-за шатдауна в ближайшие дни у ведомства могут закончиться средства, выделенные на поддержание безопасности ядерных запасов, что, по его словам, "ставит страну под угрозу".