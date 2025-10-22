Ядерный арсенал остается в безопасности, заявил глава Минэнерго США

Ранее министерство энергетики США направило уведомления о приостановке работы сотрудникам Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) из-за отсутствия утвержденного бюджета на 2026 финансовый год.

В меморандуме отмечалось, что решение принято "в связи с экстренным прекращением деятельности агентства вследствие отсутствия бюджетного финансирования". Уведомление действует сроком до 30 дней и может быть отменено при утверждении конгрессом временной резолюции о финансировании министерства энергетики.