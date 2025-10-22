https://ria.ru/20251022/ssha-2049890156.html
Большинство американцев не одобряют работу Трампа, показал опрос
Большинство американцев не одобряют работу Трампа, показал опрос - РИА Новости, 22.10.2025
Большинство американцев не одобряют работу Трампа, показал опрос
Большинство американцев недовольны деятельностью Дональда Трампа на посту президента США, следует из опроса некоммерческой организации "Институт изучения... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T16:49:00+03:00
2025-10-22T16:49:00+03:00
2025-10-22T16:49:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
https://ria.ru/20250422/tramp-2012645485.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Большинство американцев не одобряют работу Трампа, показал опрос
PRRI: 56% американцев не одобряют деятельность Трампа на посту президента