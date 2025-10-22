Рейтинг@Mail.ru
Большинство американцев не одобряют работу Трампа, показал опрос
16:49 22.10.2025
Большинство американцев не одобряют работу Трампа, показал опрос
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Большинство американцев не одобряют работу Трампа, показал опрос

PRRI: 56% американцев не одобряют деятельность Трампа на посту президента

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Большинство американцев недовольны деятельностью Дональда Трампа на посту президента США, следует из опроса некоммерческой организации "Институт изучения общественных религий" (PRRI).
Согласно опросу, 56% респондентов не одобряют деятельность Трампа на посту президента. Еще 42% опрошенных заявили об обратном.
Кроме того, 40% американцев заявили, что к самому Трампу они относятся положительно. Отрицательное отношение к президенту разделяют 58% опрошенных.
Опрос был проведен онлайн среди 5 955 совершеннолетних жителей США в период с 15 августа по 8 сентября. Погрешность составляет около 1,8 процентных пункта.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Трамп столкнулся с неожиданной проблемой
22 апреля, 06:13
 
