https://ria.ru/20251022/ssha-2049889756.html
Венгрия хочет использовать топливо из США на АЭС наряду с российским
Венгрия хочет использовать топливо из США на АЭС наряду с российским - РИА Новости, 22.10.2025
Венгрия хочет использовать топливо из США на АЭС наряду с российским
Венгрия начинает переговоры с американской Westinghouse о том, чтобы в будущем использовать их топливо на венгерских АЭС наряду с российским, заявил венгерский... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T16:46:00+03:00
2025-10-22T16:46:00+03:00
2025-10-22T16:46:00+03:00
в мире
венгрия
сша
петер сийярто
westinghouse electric
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_2ef1f1a7896ce200644007b44eecbccf.jpg
https://ria.ru/20250526/vengriya-2019205330.html
венгрия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9540ab9717d5902386798bec85d8a1c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, сша, петер сийярто, westinghouse electric
В мире, Венгрия, США, Петер Сийярто, Westinghouse Electric
Венгрия хочет использовать топливо из США на АЭС наряду с российским
Венгрия обсуждает с Westinghouse использование американского топлива на АЭС