Венгрия хочет использовать топливо из США на АЭС наряду с российским

БУДАПЕШТ, 22 окт - РИА Новости. Венгрия начинает переговоры с американской Westinghouse о том, чтобы в будущем использовать их топливо на венгерских АЭС наряду с российским, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.