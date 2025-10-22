Рейтинг@Mail.ru
16:46 22.10.2025
Венгрия хочет использовать топливо из США на АЭС наряду с российским
Венгрия хочет использовать топливо из США на АЭС наряду с российским
Венгрия начинает переговоры с американской Westinghouse о том, чтобы в будущем использовать их топливо на венгерских АЭС наряду с российским, заявил венгерский... РИА Новости, 22.10.2025
в мире, венгрия, сша, петер сийярто, westinghouse electric
В мире, Венгрия, США, Петер Сийярто, Westinghouse Electric
Венгрия хочет использовать топливо из США на АЭС наряду с российским

Венгрия обсуждает с Westinghouse использование американского топлива на АЭС

Здание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 окт - РИА Новости. Венгрия начинает переговоры с американской Westinghouse о том, чтобы в будущем использовать их топливо на венгерских АЭС наряду с российским, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Для увеличения ядерной мощности необходимо больше ядерного топлива, поэтому, сохраняя отношения с российскими поставщиками, мы начинаем переговоры о том, сможет ли ядерное топливо из США в будущем тоже способствовать увеличению производства электроэнергии на венгерских АЭС", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1 после встречи с руководством компании Westinghouse.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Сийярто предупредил о последствиях запрета на ядерное топливо из России
26 мая, 20:08
 
