Рубио встретится с Нетаньяху в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио прибудет в Израиль в четверг и встретится с премьером Биньямином Нетаньяху на следующий день, заявила официальный представитель израильского кабмина Шош Бедросян.
"Госсекретарь Марко Рубио на этой неделе возвращается в Израиль. Он прибудет в четверг, а встреча с Биньямином Нетаньяху запланирована на пятницу", - сообщила Бедросян на брифинге.
Ранее о визите Рубио сообщило издание Times of Israel со ссылкой на американский источник. В публикации отмечалось, что в ходе визита основное внимание будет уделено поддержке успешной реализации плана Вашингтона по прекращению огня в секторе Газа.
Во вторник в Израиль прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс, а несколькими днями ранее в Израиль прибыли американский посланник по урегулированию конфликта в секторе Газа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, приходящийся зятем президенту США. Визиты иностранных официальных лиц высокого уровня проходят на фоне попыток сохранить режим прекращения огня в секторе Газа, который вступил в силу 10 октября, а также перейти к обсуждению второй фазы мирного плана американского лидера Дональда Трампа.