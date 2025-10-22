Рубио встретится с Нетаньяху в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио прибудет в Израиль в четверг и встретится с премьером Биньямином Нетаньяху на следующий день, заявила официальный представитель израильского кабмина Шош Бедросян.