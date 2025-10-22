Рейтинг@Mail.ru
Рубио встретится с Нетаньяху в Израиле - РИА Новости, 22.10.2025
16:17 22.10.2025
Рубио встретится с Нетаньяху в Израиле
Рубио встретится с Нетаньяху в Израиле
Госсекретарь США Марко Рубио прибудет в Израиль в четверг и встретится с премьером Биньямином Нетаньяху на следующий день, заявила официальный представитель... РИА Новости, 22.10.2025
в мире
израиль
сша
вашингтон (штат)
марко рубио
биньямин нетаньяху
стив уиткофф
в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), марко рубио, биньямин нетаньяху, стив уиткофф
В мире, Израиль, США, Вашингтон (штат), Марко Рубио, Биньямин Нетаньяху, Стив Уиткофф
Рубио встретится с Нетаньяху в Израиле

Рубио встретится с Нетаньяху в Израиле 24 октября

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио прибудет в Израиль в четверг и встретится с премьером Биньямином Нетаньяху на следующий день, заявила официальный представитель израильского кабмина Шош Бедросян.
"Госсекретарь Марко Рубио на этой неделе возвращается в Израиль. Он прибудет в четверг, а встреча с Биньямином Нетаньяху запланирована на пятницу", - сообщила Бедросян на брифинге.
Ранее о визите Рубио сообщило издание Times of Israel со ссылкой на американский источник. В публикации отмечалось, что в ходе визита основное внимание будет уделено поддержке успешной реализации плана Вашингтона по прекращению огня в секторе Газа.
Во вторник в Израиль прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс, а несколькими днями ранее в Израиль прибыли американский посланник по урегулированию конфликта в секторе Газа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, приходящийся зятем президенту США. Визиты иностранных официальных лиц высокого уровня проходят на фоне попыток сохранить режим прекращения огня в секторе Газа, который вступил в силу 10 октября, а также перейти к обсуждению второй фазы мирного плана американского лидера Дональда Трампа.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Рябков ответил на вопрос о возможной встрече Лаврова и Рубио
В миреИзраильСШАВашингтон (штат)Марко РубиоБиньямин НетаньяхуСтив Уиткофф
 
 
