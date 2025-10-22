https://ria.ru/20251022/ssha-2049871901.html
В США заявили о намерении пересмотреть торговые отношения с Китаем
Торговый представитель США Грир: торговые отношения с Китаем больше не приемлемы
ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Вашингтон намерен пересмотреть торговые отношения с Пекином, которые, по его словам, на протяжении двух десятилетий складывались в пользу Китая и больше не являются приемлемыми.
«
"Отношения с Китаем должны быть конструктивными, но их нужно активно регулировать. На протяжении 20 лет Китай имел широкий доступ к американскому рынку, тогда как США сталкивались с серьёзными ограничениями в Китае. Конечно, им это удобно. Но мы больше не можем жить в таких условиях, нам нужен другой путь", — сказал Грир в интервью телеканалу CNBC.
Он добавил, что Соединённые Штаты "всегда были открыты для Китая", тогда как ограничения для американских компаний исходят от самой китайской стороны.
"Эта модель больше не работает для Соединённых Штатов", — подчеркнул он.