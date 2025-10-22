Опрос показал отношение американцев к политике их государства

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Более 60% американцев считают, что их страна движется в неверном направлении, следует из опроса некоммерческой организации "Институт изучения общественных религий" ( Более 60% американцев считают, что их страна движется в неверном направлении, следует из опроса некоммерческой организации "Институт изучения общественных религий" ( PRRI)

Согласно опросу, 62% респондентов считают, что дела в США движутся в неверном направлении. В особенности это касается экономики, работы федерального правительства, решения проблемы нелегальных мигрантов и отношения с другими странами.

Опрос был проведен онлайн среди 5955 совершеннолетних жителей США в период с 15 августа по 8 сентября. Погрешность составляет около 1,8 процентных пункта.

В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год.