Опрос показал отношение американцев к политике их государства
PRRI: 60% американцев считают, что их страна движется в неверном направлении
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Более 60% американцев считают, что их страна движется в неверном направлении, следует из опроса некоммерческой организации "Институт изучения общественных религий" (PRRI)
.
Согласно опросу, 62% респондентов считают, что дела в США
движутся в неверном направлении. В особенности это касается экономики, работы федерального правительства, решения проблемы нелегальных мигрантов и отношения с другими странами.
Опрос был проведен онлайн среди 5955 совершеннолетних жителей США в период с 15 августа по 8 сентября. Погрешность составляет около 1,8 процентных пункта.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год.
В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.