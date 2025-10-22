Рейтинг@Mail.ru
СМИ: комитет сената США поддержит три антироссийских проекта 22 октября
07:49 22.10.2025
СМИ: комитет сената США поддержит три антироссийских проекта 22 октября
СМИ: комитет сената США поддержит три антироссийских проекта 22 октября
в мире
россия
сша
китай
владимир путин
в мире, россия, сша, китай, владимир путин
В мире, Россия, США, Китай, Владимир Путин
Axios: комитет сената США поддержит три антироссийских законопроекта 22 октября

© AP Photo / Rahmat GulЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Rahmat Gul
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Комитет сената США по международным отношениям поддержит три антироссийских законопроекта 22 октября, сообщает портал Axios со ссылкой на законодателей и советников.
"В среду комитет сената по международным отношениям готовится принять три законопроекта, направленных на усиление давления на Россию", - говорится в сообщении.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В США заявили, что законопроект о санкциях против России поставлен на паузу
20 октября, 23:12
По данным портала, первый законопроект предполагает внесение Штатами России в список государств-спонсоров терроризма, второй - введение экономических санкций против Китая. Согласно Axios, третий законопроект предусматривает передачу Киеву каждые 90 дней хранящихся в США российских активов, заморозку которых Россия не раз называла воровством.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Политолог рассказал, кто попытается сорвать контакты России и США
Вчера, 11:25
 
