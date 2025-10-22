Рейтинг@Mail.ru
Претендент на пост спецпрокурора США отозвал свою кандидатуру - РИА Новости, 22.10.2025
03:45 22.10.2025
Претендент на пост спецпрокурора США отозвал свою кандидатуру
Претендент на пост спецпрокурора США отозвал свою кандидатуру
Претендент на пост спецпрокурора США отозвал свою кандидатуру
Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на должность специального прокурора Пол Инграссия объявил об отзыве своей кандидатуры после того, как в СМИ...
2025
ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на должность специального прокурора Пол Инграссия объявил об отзыве своей кандидатуры после того, как в СМИ появились сообщения о его высказываниях на нацистскую тематику.
"Я отказываюсь от участия в слушаниях (в комитете по национальной безопасности и правительственным делам - ред.) в четверг по кандидатуре на пост главы Бюро специального советника, поскольку, к сожалению, на данный момент у меня недостаточно голосов республиканцев", - написал Инграссия в соцсети Truth Social.
Согласно переписке, полученной изданием Politico, Инграссия в чате с коллегами-республиканцами заявил, что праздник Мартина Лютера Кинга следует "отправить в седьмой круг ада", а также признался в наличии у себя "нацистской жилки".
Как ранее сообщала газета New York Times, как минимум четыре сенатора-республиканца, включая лидера большинства Джона Тьюна, выступили против его номинации. Этого количества было бы достаточно для блокировки кандидатуры при полной явке сенаторов и единогласном голосовании демократов против Инграссии.
Управление спецпрокурора США выполняет надзорную функцию в кадровой политике в отношении чиновников и призвано предотвращать случаи дискриминации, непотизма и неправомерных увольнений.
