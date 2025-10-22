Претендент на пост спецпрокурора США отозвал свою кандидатуру

ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на должность специального прокурора Пол Инграссия объявил об отзыве своей кандидатуры после того, как в СМИ появились сообщения о его высказываниях на нацистскую тематику.

"Я отказываюсь от участия в слушаниях (в комитете по национальной безопасности и правительственным делам - ред.) в четверг по кандидатуре на пост главы Бюро специального советника, поскольку, к сожалению, на данный момент у меня недостаточно голосов республиканцев", - написал Инграссия в соцсети Truth Social.