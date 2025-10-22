Претендент на пост спецпрокурора США отозвал свою кандидатуру

ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на должность специального прокурора Пол Инграссия объявил об отзыве своей кандидатуры после того, как в СМИ появились сообщения о его высказываниях на нацистскую тематику.
"Я отказываюсь от участия в слушаниях (в комитете по национальной безопасности и правительственным делам - ред.) в четверг по кандидатуре на пост главы Бюро специального советника, поскольку, к сожалению, на данный момент у меня недостаточно голосов республиканцев", - написал Инграссия в соцсети Truth Social.
Согласно переписке, полученной изданием Politico, Инграссия в чате с коллегами-республиканцами заявил, что праздник Мартина Лютера Кинга следует "отправить в седьмой круг ада", а также признался в наличии у себя "нацистской жилки".
Как ранее сообщала газета New York Times, как минимум четыре сенатора-республиканца, включая лидера большинства Джона Тьюна, выступили против его номинации. Этого количества было бы достаточно для блокировки кандидатуры при полной явке сенаторов и единогласном голосовании демократов против Инграссии.
Управление спецпрокурора США выполняет надзорную функцию в кадровой политике в отношении чиновников и призвано предотвращать случаи дискриминации, непотизма и неправомерных увольнений.