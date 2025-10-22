СМИ: США предложили энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. США дали энергокомпаниям доступ к оружейному плутонию, чтобы ослабить российское господство в сфере поставок урана, пишет газета Financial Times со ссылкой на документ Минэнерго.
"Министерство энергетики во вторник опубликовало заявку, которую компании, занимающиеся ядерной энергетикой, могут использовать для получения до 19 мегатонн государственного оружейного плутония из боеголовок времен холодной войны", — говорится в материале.
По данным издания, предполагается, что компании будут перерабатывать отходы в топливо для реакторов. Этот шаг — якобы попытка ослабить господствующее положение России в области поставок урана.
По меньшей мере две компании — Oklo Inc. и Newcleo — подадут соответствующие заявки.
Financial Times напомнила о предыдущей попытке использовать плутоний в гражданских целях. Тогда от инициативы пришлось отказаться в 2018 году из-за стремительного роста затрат на переработку.
Бывший американский президент Джо Байден в мае 2024 года подписал закон о запрете на импорт урана из России. Срок действия — до 2040 года, однако вплоть до 2028-го материал разрешается поставлять в исключительных случаях при разрешении от Минэнерго.
В прошлом году Россия в качестве ответных мер ввела ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты. После чего в администрации Байдена заявили, что это создало риск перебоев в производстве атомной энергии Вашингтона и его союзников.
