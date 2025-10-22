СМИ: США предложили энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию

"Министерство энергетики во вторник опубликовало заявку, которую компании, занимающиеся ядерной энергетикой, могут использовать для получения до 19 мегатонн государственного оружейного плутония из боеголовок времен холодной войны", — говорится в материале.

По меньшей мере две компании — Oklo Inc. и Newcleo — подадут соответствующие заявки.

Financial Times напомнила о предыдущей попытке использовать плутоний в гражданских целях. Тогда от инициативы пришлось отказаться в 2018 году из-за стремительного роста затрат на переработку.