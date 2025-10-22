Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США предложили энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию
01:45 22.10.2025 (обновлено: 10:55 22.10.2025)
СМИ: США предложили энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию
СМИ: США предложили энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию - РИА Новости, 22.10.2025
СМИ: США предложили энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию
США дали энергокомпаниям доступ к оружейному плутонию, чтобы ослабить российское господство в сфере поставок урана, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 22.10.2025
СМИ: США предложили энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию

FT: США предложили энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию

© AP Photo / Ted S. WarrenПредупреждающий знак о высоком уровне радиации на ядерной резервации Хэнфорд, где производился плутоний
Предупреждающий знак о высоком уровне радиации на ядерной резервации Хэнфорд, где производился плутоний - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Ted S. Warren
Предупреждающий знак о высоком уровне радиации на ядерной резервации Хэнфорд, где производился плутоний. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. США дали энергокомпаниям доступ к оружейному плутонию, чтобы ослабить российское господство в сфере поставок урана, пишет газета Financial Times со ссылкой на документ Минэнерго.
"Министерство энергетики во вторник опубликовало заявку, которую компании, занимающиеся ядерной энергетикой, могут использовать для получения до 19 мегатонн государственного оружейного плутония из боеголовок времен холодной войны", — говорится в материале.

Путин рассказал о планах России по продаже урана США
2 октября, 20:34
Путин рассказал о планах России по продаже урана США
2 октября, 20:34
По данным издания, предполагается, что компании будут перерабатывать отходы в топливо для реакторов. Этот шаг — якобы попытка ослабить господствующее положение России в области поставок урана.
По меньшей мере две компании — Oklo Inc. и Newcleo — подадут соответствующие заявки.
Financial Times напомнила о предыдущей попытке использовать плутоний в гражданских целях. Тогда от инициативы пришлось отказаться в 2018 году из-за стремительного роста затрат на переработку.
Россия осталась главным поставщиком урана для АЭС США
30 сентября, 22:20
Россия осталась главным поставщиком урана для АЭС США
30 сентября, 22:20
В конце сентября издание Politico со ссылкой на источник в Минэнерго США сообщало, что министерство попросило выделить из запасов 25 тонн материала.
Бывший американский президент Джо Байден в мае 2024 года подписал закон о запрете на импорт урана из России. Срок действия — до 2040 года, однако вплоть до 2028-го материал разрешается поставлять в исключительных случаях при разрешении от Минэнерго.
В прошлом году Россия в качестве ответных мер ввела ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты. После чего в администрации Байдена заявили, что это создало риск перебоев в производстве атомной энергии Вашингтона и его союзников.
Россия в 2025 году продала в США уран на 800 миллионов долларов
2 октября, 20:44
Россия в 2025 году продала в США уран на 800 миллионов долларов
2 октября, 20:44
 
