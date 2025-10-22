Подразделения ВСУ бегут с позиций в Харьковской области

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ бегут с занимаемых позиций на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Из-за длительного нахождения на позициях, отсутствия ротации и снабжения подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады теряют боевую устойчивость и бегут с занимаемых позиций", - сказал собеседник агентства.