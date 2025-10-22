ВС России уничтожили пункт управления БПЛА и антенну ВСУ под Краматорском

ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками и антенну управления ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.

"Операторами беспилотных летательных аппаратов был обнаружен пункт управления БПЛА противника вместе с находившимися там военнослужащими. После передачи координат цели расчёты 152-миллиметровой гаубицы Д-20 и FPV-дронов нанесли комбинированный удар. В результате точного поражения пункт управления и живая сила противника были уничтожены", — говорится в сообщении.