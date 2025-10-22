https://ria.ru/20251022/spetsoperatsiya-2049747551.html
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА и антенну ВСУ под Краматорском
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА и антенну ВСУ под Краматорском - РИА Новости, 22.10.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА и антенну ВСУ под Краматорском
Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками и антенну управления ВСУ на...
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100404_0:53:3040:1763_1920x0_80_0_0_bb7d4e6c18bf932bd3540b72ce8ff247.jpg
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА и антенну ВСУ под Краматорском
ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками и антенну управления ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Операторами беспилотных летательных аппаратов был обнаружен пункт управления БПЛА противника вместе с находившимися там военнослужащими. После передачи координат цели расчёты 152-миллиметровой гаубицы Д-20 и FPV-дронов нанесли комбинированный удар. В результате точного поражения пункт управления и живая сила противника были уничтожены", — говорится в сообщении.
Отмечается, что позже операторы FPV-дронов выявили антенну управления беспилотниками ВСУ
.
"После атаки ударного дрона антенна управления была уничтожена. Благодаря точным действиям операторов и артиллеристов нарушена работа украинских беспилотных подразделений на данном участке фронта", — добавили в Минобороны.