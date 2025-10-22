https://ria.ru/20251022/spetsoperatsiya-2049743766.html
Операторы БПЛА "Запада" лишили связи подразделение ВСУ
ЛУГАНСК, 22 окт – РИА Новости. Расчёт барражирующего боеприпаса "Куб" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск РФ "Запад" уничтожил замаскированную аппаратуру связи подразделения ВСУ в Харьковской области, рассказали в МО РФ.
"Расчет барражирующего боеприпаса "Куб" 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил замаскированную аппаратуру связи подразделения ВСУ
и живую силу противника в зоне проведения СВО в Харьковской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что высокоточный "Куб" может барражировать в воздухе, обнаруживая цель, а затем атаковать ее вертикальным пикированием, что позволяет уничтожать технику, пехоту ВСУ и различные артиллерийские орудия, в том числе западного производства.
"Оперативное уничтожение выявленных целей позволяет вести наступательные действия штурмовым подразделениям, лишая противника возможности нанести удар по группам пехоты, продвигающимся по открытым участкам местности", - рассказали в МО РФ
