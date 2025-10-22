Рейтинг@Mail.ru
Операторы БПЛА "Запада" лишили связи подразделение ВСУ - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/spetsoperatsiya-2049743766.html
Операторы БПЛА "Запада" лишили связи подразделение ВСУ
Операторы БПЛА "Запада" лишили связи подразделение ВСУ - РИА Новости, 22.10.2025
Операторы БПЛА "Запада" лишили связи подразделение ВСУ
Расчёт барражирующего боеприпаса "Куб" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск РФ "Запад" уничтожил замаскированную аппаратуру связи подразделения ВСУ... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T05:03:00+03:00
2025-10-22T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004099757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5edf7c9dd91d43b794bd297f73ea47cd.jpg
https://ria.ru/20251022/spetsoperatsiya-2049743400.html
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004099757_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7043b35f42c4f1e7647d2e2c5965e6a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Операторы БПЛА "Запада" лишили связи подразделение ВСУ

Операторы БПЛА "Запада" лишили связи подразделение ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 22 окт – РИА Новости. Расчёт барражирующего боеприпаса "Куб" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск РФ "Запад" уничтожил замаскированную аппаратуру связи подразделения ВСУ в Харьковской области, рассказали в МО РФ.
"Расчет барражирующего боеприпаса "Куб" 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил замаскированную аппаратуру связи подразделения ВСУ и живую силу противника в зоне проведения СВО в Харьковской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что высокоточный "Куб" может барражировать в воздухе, обнаруживая цель, а затем атаковать ее вертикальным пикированием, что позволяет уничтожать технику, пехоту ВСУ и различные артиллерийские орудия, в том числе западного производства.
"Оперативное уничтожение выявленных целей позволяет вести наступательные действия штурмовым подразделениям, лишая противника возможности нанести удар по группам пехоты, продвигающимся по открытым участкам местности", - рассказали в МО РФ.
Российский дрон сбил Бабу-ягу ВСУ в момент попытки удара по российским позициям - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Боец рассказал, как дрон сбил "Бабу-Ягу" при попытке удара ВСУ по ВС России
04:51
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала