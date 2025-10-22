Операторы БПЛА "Запада" лишили связи подразделение ВСУ

Уточняется, что высокоточный "Куб" может барражировать в воздухе, обнаруживая цель, а затем атаковать ее вертикальным пикированием, что позволяет уничтожать технику, пехоту ВСУ и различные артиллерийские орудия, в том числе западного производства.