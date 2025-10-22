Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, как уцелел при атаке ракетами HIMARS по своей позиции - РИА Новости, 22.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:50 22.10.2025 (обновлено: 04:00 22.10.2025)
Боец рассказал, как уцелел при атаке ракетами HIMARS по своей позиции
Боец рассказал, как уцелел при атаке ракетами HIMARS по своей позиции - РИА Новости, 22.10.2025
Боец рассказал, как уцелел при атаке ракетами HIMARS по своей позиции
Бойцы группировки РФ "Днепр" чудом уцелели при ударе по их позициям двух ракет HIMARS, причем при их разрыве не пострадала даже техника, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
Новости
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Боец рассказал, как уцелел при атаке ракетами HIMARS по своей позиции

Российские бойцы чудом уцелели при ударе ракетами HIMARS ВСУ по их позиции

© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 22 окт - РИА Новости. Бойцы группировки РФ "Днепр" чудом уцелели при ударе по их позициям двух ракет HIMARS, причем при их разрыве не пострадала даже техника, сообщил РИА Новости минометчик с позывным "Камень".
"Наше подразделение базировалось на месте временной дислокации и так случилось, что туда прилетело сразу два HIMARS. И, на удивление, у нас ни "двухсотых" (погибших), ни "трехсотых" (раненых"), то есть ущерба было нанесено ноль ровно личному составу и технике", - сказал номер минометного расчета группировки "Днепр" с позывным "Камень".
Боец рассказал, как вынес раненых товарищей из-под обстрела в ДНР
19 октября, 20:20
Боец рассказал, как вынес раненых товарищей из-под обстрела в ДНР
19 октября, 20:20
По словам бойца, несмотря на то, что обе ракеты сдетонировали, никаких повреждений ни позициям, ни личному составу ВС РФ они не нанесли.
"Ни ссадин, ни ушибов, ни каких-то осколочных ранений, ничего такого не было… Не было, ничего не было. Ни для техники, ни имущества. Ну одежду разве что кому-то пожгло, попорвало. Ну так, которая на улице, грубо говоря, сушилась. А так, весь личный состав, вся техника остались целыми полностью", - подчеркнул военный.
Минометчик считает случившееся настоящим чудом.
Российский боец вывез около десяти захваченных американских БТР
Вчера, 04:25
Российский боец вывез около десяти захваченных американских БТР
Вчера, 04:25
 
