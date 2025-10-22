https://ria.ru/20251022/spetsoperatsiya-2049740000.html
Боец рассказал, как уцелел при атаке ракетами HIMARS по своей позиции
ГЕНИЧЕСК, 22 окт - РИА Новости. Бойцы группировки РФ "Днепр" чудом уцелели при ударе по их позициям двух ракет HIMARS, причем при их разрыве не пострадала даже техника, сообщил РИА Новости минометчик с позывным "Камень".
"Наше подразделение базировалось на месте временной дислокации и так случилось, что туда прилетело сразу два HIMARS. И, на удивление, у нас ни "двухсотых" (погибших), ни "трехсотых" (раненых"), то есть ущерба было нанесено ноль ровно личному составу и технике", - сказал номер минометного расчета группировки "Днепр" с позывным "Камень".
По словам бойца, несмотря на то, что обе ракеты сдетонировали, никаких повреждений ни позициям, ни личному составу ВС РФ они не нанесли.
"Ни ссадин, ни ушибов, ни каких-то осколочных ранений, ничего такого не было… Не было, ничего не было. Ни для техники, ни имущества. Ну одежду разве что кому-то пожгло, попорвало. Ну так, которая на улице, грубо говоря, сушилась. А так, весь личный состав, вся техника остались целыми полностью", - подчеркнул военный.
Минометчик считает случившееся настоящим чудом.