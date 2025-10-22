ВС России уничтожили боевиков ВСУ и их схрон на Красноармейском направлении

ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Экипаж российского танка уничтожил склад противника, в котором находились шесть украинских боевиков и их боеприпасы на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости командир танковой роты Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск "Центр" с позывным "Заря".

"Был выбран их накопитель, куда они свозят всю необходимую полезную нагрузку. Подали команду танку — он выдвинулся на позицию и со второго выстрела точно поразил данный схрон", - сообщил офицер.