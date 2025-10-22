Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили боевиков ВСУ и их схрон на Красноармейском направлении - РИА Новости, 22.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
03:23 22.10.2025
ВС России уничтожили боевиков ВСУ и их схрон на Красноармейском направлении
ВС России уничтожили боевиков ВСУ и их схрон на Красноармейском направлении
Экипаж российского танка уничтожил склад противника, в котором находились шесть украинских боевиков и их боеприпасы на красноармейском направлении, рассказал... РИА Новости, 22.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
https://ria.ru/20251022/spetsoperatsiya-2049736676.html
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили боевиков ВСУ и их схрон на Красноармейском направлении

ВС России уничтожили до шести военных ВСУ на Красноармейском направлении

ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Экипаж российского танка уничтожил склад противника, в котором находились шесть украинских боевиков и их боеприпасы на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости командир танковой роты Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск "Центр" с позывным "Заря".
"Был выбран их накопитель, куда они свозят всю необходимую полезную нагрузку. Подали команду танку — он выдвинулся на позицию и со второго выстрела точно поразил данный схрон", - сообщил офицер.
По его словам, в результате удара были ликвидированы до шести украинских националистов. Командир отметил, что точность работы экипажа и корректность разведданных позволили эффективно выполнить поставленную задачу и нанести противнику значительный урон.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
