ВС России уничтожили боевиков ВСУ и их схрон на Красноармейском направлении
ВС России уничтожили боевиков ВСУ и их схрон на Красноармейском направлении - РИА Новости, 22.10.2025
ВС России уничтожили боевиков ВСУ и их схрон на Красноармейском направлении
Экипаж российского танка уничтожил склад противника, в котором находились шесть украинских боевиков и их боеприпасы на красноармейском направлении, рассказал... РИА Новости, 22.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили боевиков ВСУ и их схрон на Красноармейском направлении
ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Экипаж российского танка уничтожил склад противника, в котором находились шесть украинских боевиков и их боеприпасы на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости командир танковой роты Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск "Центр" с позывным "Заря".
"Был выбран их накопитель, куда они свозят всю необходимую полезную нагрузку. Подали команду танку — он выдвинулся на позицию и со второго выстрела точно поразил данный схрон", - сообщил офицер.
По его словам, в результате удара были ликвидированы до шести украинских националистов. Командир отметил, что точность работы экипажа и корректность разведданных позволили эффективно выполнить поставленную задачу и нанести противнику значительный урон.