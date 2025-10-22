Рейтинг@Mail.ru
ВС России ликвидировали в ДНР группу наемников, говоривших на польском - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:19 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/spetsoperatsiya-2049736676.html
ВС России ликвидировали в ДНР группу наемников, говоривших на польском
ВС России ликвидировали в ДНР группу наемников, говоривших на польском - РИА Новости, 22.10.2025
ВС России ликвидировали в ДНР группу наемников, говоривших на польском
Российские военные при помощи беспилотника уничтожили в ДНР группу иностранных наёмников, говоривших на польском языке, рассказал РИА Новости старший оператор... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T02:19:00+03:00
2025-10-22T02:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg
https://ria.ru/20251020/spetsoperatsiya-2049273086.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8bf4fb19d51402f35cd8c4d954af2673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВС России ликвидировали в ДНР группу наемников, говоривших на польском

ВС РФ при помощи БПЛА ликвидировали в ДНР говоривших на польском наемников

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Российские военные при помощи беспилотника уничтожили в ДНР группу иностранных наёмников, говоривших на польском языке, рассказал РИА Новости старший оператор FPV-дронов "Южной" группировки войск с позывным "Турист".
"Слышал польскую речь — вот и была уничтожена группа из трёх военнослужащих. У них было натовское вооружение, винтовки М4 производства фирмы Colt, - сообщил боец.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Украинский телефон помог российским военным ликвидировать опорники ВСУ
20 октября, 05:26
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала