ВС России ликвидировали в ДНР группу наемников, говоривших на польском

Российские военные при помощи беспилотника уничтожили в ДНР группу иностранных наёмников, говоривших на польском языке, рассказал РИА Новости старший оператор... РИА Новости, 22.10.2025
