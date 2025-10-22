ВС России ликвидировали в ДНР группу наемников, говоривших на польском

ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Российские военные при помощи беспилотника уничтожили в ДНР группу иностранных наёмников, говоривших на польском языке, рассказал РИА Новости старший оператор FPV-дронов "Южной" группировки войск с позывным "Турист".

"Слышал польскую речь — вот и была уничтожена группа из трёх военнослужащих. У них было натовское вооружение, винтовки М4 производства фирмы Colt, - сообщил боец.