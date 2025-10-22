Обвиняемый в получении взятки от Аллаярова заключил досудебное соглашение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Бывший начальник отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрей Карпов, обвиняемый в превышении полномочий и получении взятки от свердловского редактора URA.RU Дениса Аллаярова, заключил досудебное соглашение, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

"Да, заключал досудебное соглашение", – сказала собеседница агентства на вопрос о Карпове.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг приступит к рассмотрению по существу уголовного дела Аллаярова о даче взятки в значительном размере, свою вину журналист не признает. Дату первого заседания по делу Карпова инстанция еще не назначала. Аллаяров находится в СИЗО, Карпов - под домашним арестом.

По версии следствия, редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в телефонном разговоре предложил своему дяде Андрею Карпову, бывшему на тот момент начальником отдела уголовного розыска, вознаграждение за передачу оперативных сводок У МВД России по Екатеринбургу для последующих публикаций на сайте информагентства, тот согласился.

Следствие утверждает, что с мая 2024 по март 2025 года за незаконное получение оперативных сводок МВД Аллаяров передал Карпову взятку на общую сумму 120 тысяч рублей - как лично, так и путем зачисления на банковские карты Карпова и членов его семьи, которыми тот пользовался.