Бывший начальник отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрей Карпов, обвиняемый в превышении полномочий и получении взятки от
Обвиняемый в получении взятки от Аллаярова заключил досудебное соглашение
Обвиняемый в получении взятки от редактора URA.RU заключил досудебное соглашение
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Бывший начальник отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрей Карпов, обвиняемый в превышении полномочий и получении взятки от свердловского редактора URA.RU Дениса Аллаярова, заключил досудебное соглашение, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Да, заключал досудебное соглашение", – сказала собеседница агентства на вопрос о Карпове.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга
в четверг приступит к рассмотрению по существу уголовного дела Аллаярова о даче взятки в значительном размере, свою вину журналист не признает. Дату первого заседания по делу Карпова инстанция еще не назначала. Аллаяров находится в СИЗО, Карпов - под домашним арестом.
По версии следствия, редактор свердловской редакции URA.RU
Денис Аллаяров в телефонном разговоре предложил своему дяде Андрею Карпову, бывшему на тот момент начальником отдела уголовного розыска, вознаграждение за передачу оперативных сводок УМВД России
по Екатеринбургу для последующих публикаций на сайте информагентства, тот согласился.
Следствие утверждает, что с мая 2024 по март 2025 года за незаконное получение оперативных сводок МВД Аллаяров передал Карпову взятку на общую сумму 120 тысяч рублей - как лично, так и путем зачисления на банковские карты Карпова и членов его семьи, которыми тот пользовался.
В издании URA.RU подчеркивали, что "взятками" следствие называет переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете. При этом, по заявлению редакции, экс-полицейский Карпов получал деньги, но совсем "от другого представителя екатеринбургского СМИ".