Bloomberg рассказал о новом пакете санкций ЕС против России
Bloomberg рассказал о новом пакете санкций ЕС против России - РИА Новости, 22.10.2025
Bloomberg рассказал о новом пакете санкций ЕС против России
Новый пакет санкций ЕС против РФ включает запрет на экспорт на сумму более 40 миллиардов евро, в том числе минералов, керамики и резины, передает агентство... РИА Новости, 22.10.2025
экономика
россия
евросоюз
россия
Новости
Bloomberg рассказал о новом пакете санкций ЕС против России
Bloomberg: новый пакет санкций ЕС против РФ включает запрет на экспорт