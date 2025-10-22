Рейтинг@Mail.ru
Лидер украинской музыкальной группы выступил за военный переворот в стране
16:34 22.10.2025 (обновлено: 17:03 22.10.2025)
Лидер украинской музыкальной группы выступил за военный переворот в стране
Украинский музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка призвал к военному перевороту в стране. РИА Новости, 22.10.2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Олег Скрипка
Олег Скрипка
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Олег Скрипка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Украинский музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка призвал к военному перевороту в стране.
"Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Все! Тех, кто прошел боевые действия", — сказал он в интервью телеканалу "Апостроф".
В пример он привел главнокомандующего силами БПЛА Роберта Бровди с позывным Мадьяр или таких волонтеров, как Сергей Стерненко — бывший главарь одесского филиала "Правого сектора"*.
По мнению Скрипки, украинцы часто выбирают популистов, играющих на эмоциях избирателей. При этом, считает он, даже военные и волонтеры должны пройти проверку, чтобы понять, каковы они "за пределами медийного образа".
После начала российской военной спецоперации Скрипка открыто поддержал Украину и направлял собранные на выступлениях деньги на помощь ВСУ. Кроме того, он известен радикальными русофобскими высказываниями. Так, в 2017 году большой скандал вызвало его заявление о том, что всех, кто не может выучить украинский язык, нужно заключить в гетто.
* Запрещенная в России террористическая организация.
