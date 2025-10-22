Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП в Югре
18:58 22.10.2025
СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП в Югре
СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП в Югре - РИА Новости, 22.10.2025
СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП в Югре
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом, в котором погибли двое и пострадали девять человек, сообщает СК России. РИА Новости, 22.10.2025
происшествия, россия, тюмень, тобольск, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Тюмень, Тобольск, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ
СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП в Югре

СК возбудил дело после смертельного ДТП с автобусом в Югре

© Фото : Госавтоинспекция ЮгрыПоследствия ДТП с автобусом на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск
Последствия ДТП с автобусом на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : Госавтоинспекция Югры
Последствия ДТП с автобусом на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом, в котором погибли двое и пострадали девять человек, сообщает СК России.
Ранее пресс-служба правительства Югры сообщала, что на автодороге ТюменьТобольскХанты-Мансийск опрокинулся автобус с пассажирами, погибли двое, пострадали девять человек, они в больнице. Позднее пресс-служба ГИБДД Югры сообщила, что водитель автобуса, предварительно, не справился с управлением. Следственный комитет и прокуратура ХМАО сообщали, что проведут проверку по факту ДТП.
"Следователи регионального управления СК России во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел продолжают устанавливать обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, произошедшего утром 22 октября 2025 года на автодороге Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск... С целью установления обстоятельств произошедшего следственным путем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ.
