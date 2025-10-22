СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП в Югре

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом, в котором погибли двое и пострадали девять человек, сообщает СК России.
Ранее пресс-служба правительства Югры сообщала, что на автодороге Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск опрокинулся автобус с пассажирами, погибли двое, пострадали девять человек, они в больнице. Позднее пресс-служба ГИБДД Югры сообщила, что водитель автобуса, предварительно, не справился с управлением. Следственный комитет и прокуратура ХМАО сообщали, что проведут проверку по факту ДТП.
"Следователи регионального управления СК России во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел продолжают устанавливать обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, произошедшего утром 22 октября 2025 года на автодороге Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск... С целью установления обстоятельств произошедшего следственным путем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ.