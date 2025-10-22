Венгрия продолжает подготовку саммита России и США, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 22 окт — РИА Новости. Венгрия продолжает подготовку саммита России и США, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
«
"Я уверен, что до тех пор, пока мирный саммит не будет проведен, в СМИ ежедневно будут публиковаться десятки слухов, фейков, ссылок на неизвестных официальных лиц, которые будут говорить о том, почему мирный саммит не состоится или почему он не состоится тогда-то", — сказал он в эфире телеканала М1.
Он призвал не поддаваться попыткам обмануть и ослабить усилия по мирному урегулированию украинского конфликта, подчеркнув готовность Венгрии предоставить площадку для саммита.
Ожидается, что Сийярто обсудит подготовку саммита с госсекретарем США Марко Рубио. Говорить о переносе встречи, по его мнению, некорректно, потому что дату еще не назначали. Он также пообещал, что Владимира Путина не будут арестовывать по требованию МУС.
В марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В частности, им вменяется якобы "депортация" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Ранее в среду о продолжающейся подготовке саммита заявил венгерский премьер Виктор Орбан. По его словам, его организуют, "когда придет время".
На прошлой неделе Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, обсудив с ним ситуацию вокруг Украины. По итогам беседы глава Белого дома объявил о планах встретиться с российским президентом в Будапеште.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что организовать саммит будет непросто, но у российской стороны рабочее настроение.
Накануне чиновник из администрации Трампа сообщил РИА Новости, что тот в ближайшее время не планирует встречаться с Путиным. Сам американский президент заявил, что решение о саммите еще не принято. Он пообещал дать более точную информацию в течение двух дней.