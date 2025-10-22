Рейтинг@Mail.ru
Венгрия продолжает подготовку саммита России и США, заявил Сийярто - РИА Новости, 22.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 22.10.2025 (обновлено: 17:31 22.10.2025)
Венгрия продолжает подготовку саммита России и США, заявил Сийярто
Венгрия продолжает подготовку саммита России и США, заявил Сийярто - РИА Новости, 22.10.2025
Венгрия продолжает подготовку саммита России и США, заявил Сийярто
Венгрия продолжает подготовку саммита России и США, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. РИА Новости, 22.10.2025
в мире, венгрия, россия, сша, петер сийярто, украина, владимир путин, дональд трамп, международный уголовный суд, виктор орбан
В мире, Венгрия, Россия, США, Петер Сийярто, Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Международный уголовный суд, Виктор Орбан
Венгрия продолжает подготовку саммита России и США, заявил Сийярто

Сийярто заявил о продолжении подготовки Венгрии к саммиту России и США

Петер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 окт — РИА Новости. Венгрия продолжает подготовку саммита России и США, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
«

"Я уверен, что до тех пор, пока мирный саммит не будет проведен, в СМИ ежедневно будут публиковаться десятки слухов, фейков, ссылок на неизвестных официальных лиц, которые будут говорить о том, почему мирный саммит не состоится или почему он не состоится тогда-то", — сказал он в эфире телеканала М1.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
"Дремучий идиот": угрозы Сикорского в адрес Путина разозлили поляков
15:07
Он призвал не поддаваться попыткам обмануть и ослабить усилия по мирному урегулированию украинского конфликта, подчеркнув готовность Венгрии предоставить площадку для саммита.
Ожидается, что Сийярто обсудит подготовку саммита с госсекретарем США Марко Рубио. Говорить о переносе встречи, по его мнению, некорректно, потому что дату еще не назначали. Он также пообещал, что Владимира Путина не будут арестовывать по требованию МУС.

В марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В частности, им вменяется якобы "депортация" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.

Ранее в среду о продолжающейся подготовке саммита заявил венгерский премьер Виктор Орбан. По его словам, его организуют, "когда придет время".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Путин и Трамп подрывают миропорядок
08:00
На прошлой неделе Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, обсудив с ним ситуацию вокруг Украины. По итогам беседы глава Белого дома объявил о планах встретиться с российским президентом в Будапеште.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что организовать саммит будет непросто, но у российской стороны рабочее настроение.
Накануне чиновник из администрации Трампа сообщил РИА Новости, что тот в ближайшее время не планирует встречаться с Путиным. Сам американский президент заявил, что решение о саммите еще не принято. Он пообещал дать более точную информацию в течение двух дней.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В США раскрыли, какое решение Трамп принял на встрече с Зеленским
09:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияРоссияСШАПетер СийяртоУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампМеждународный уголовный судВиктор Орбан
 
 
