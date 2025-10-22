Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области уничтожили ракетную систему ПВО ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:10 22.10.2025
В Запорожской области уничтожили ракетную систему ПВО ВСУ
В Запорожской области уничтожили ракетную систему ПВО ВСУ

Лебедев сообщил об уничтожении системы ПВО ВСУ в Запорожской области

Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер"
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 окт – РИА Новости. Ракетная система ПВО ВСУ уничтожена в Запорожской области в результате ночного удара, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Уничтожена минимум одна ракетная система ПВО ВСУ рядом с военным городком, на месте дислокации 12-го ракетно-зенитного дивизиона (ВСУ)", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что также был нанесен удар по аэропорту "Запорожье", который использовался военными, как аэродром "подскока" и для запусков самолетного типа БПЛА.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Летчик штурмовика Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ
