В Запорожской области уничтожили ракетную систему ПВО ВСУ
Ракетная система ПВО ВСУ уничтожена в Запорожской области в результате ночного удара, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья... РИА Новости, 22.10.2025
В Запорожской области уничтожили ракетную систему ПВО ВСУ
