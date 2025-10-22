Рейтинг@Mail.ru
Симоньян прокомментировала слухи о своем диагнозе
02:04 22.10.2025 (обновлено: 13:58 22.10.2025)
Симоньян прокомментировала слухи о своем диагнозе
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в Telegram-канале, что прошла первый сеанс химиотерапии
россия
маргарита симоньян
тигран кеосаян
владимир путин
россия
Россия, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Владимир Путин
Россия, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Владимир Путин
Симоньян прокомментировала слухи о своем диагнозе

Маргарита Симоньян
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в Telegram-канале, что прошла первый сеанс химиотерапии, и опровергла слухи о своей болезни.
"Первую химию я прошла вчера. Это был крайний срок, я специально просила отложить до крайнего приемлемого срока, чтобы успеть в нормальном состоянии провести юбилей RT с участием Верховного. К тому же должно было всяко пройти время, чтобы зажила отрезанная грудь. Предстоит еще сколько-то химий, пока неясно, сколько именно. Потом лучевая", — написала она.
Симоньян также прокомментировала слухи о состоянии ее здоровья. По ее словам, "ураганное течение" онкологического заболевания связано с тем, что она 40 дней провела в больнице около мужа Тиграна Кеосаяна.
"В ноябре у меня был чек-ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном — и я буквально молниеносно вырастила себе рак", — пояснила она.
Главред добавила, что еще в июле она не подозревала о диагнозе.
"Узнала 1 сентября, когда пришла проверить межреберную невралгию (как мне думалось), услышала, что невралгия оказалась раком, и сообщила об этом в первом же эфире у Соловьева", — написала Симоньян.
По ее словам, лечение она проходит бесплатно, в муниципальной больнице по ОМС.
Она отметила, что у нее не третья стадия рака, а первая или вторая.
"Что там дальше, загадывать нет смысла. Может, с Божьей помощью, вылечат, а может — по его же решению — отправлюсь играть в нарды с Тиграшей. Давно ведь не играли", — заключила Симоньян, поблагодарив всех, кто беспокоится о ее здоровье.
В начале сентября главред RT и "России сегодня" рассказала о своей тяжелой болезни, а на следующий день перенесла операцию. А 26 сентября умер ее муж — кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян. В январе он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
Россия, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Владимир Путин
 
 
