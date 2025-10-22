Симоньян прокомментировала слухи о своем диагнозе

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в Telegram-канале , что прошла первый сеанс химиотерапии, и опровергла слухи о своей болезни.

"Первую химию я прошла вчера. Это был крайний срок, я специально просила отложить до крайнего приемлемого срока, чтобы успеть в нормальном состоянии провести юбилей RT с участием Верховного . К тому же должно было всяко пройти время, чтобы зажила отрезанная грудь. Предстоит еще сколько-то химий, пока неясно, сколько именно. Потом лучевая", — написала она.

Симоньян также прокомментировала слухи о состоянии ее здоровья. По ее словам, "ураганное течение" онкологического заболевания связано с тем, что она 40 дней провела в больнице около мужа Тиграна Кеосаяна

"В ноябре у меня был чек-ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном — и я буквально молниеносно вырастила себе рак", — пояснила она.

Главред добавила, что еще в июле она не подозревала о диагнозе.

"Узнала 1 сентября, когда пришла проверить межреберную невралгию (как мне думалось), услышала, что невралгия оказалась раком, и сообщила об этом в первом же эфире у Соловьева", — написала Симоньян.

По ее словам, лечение она проходит бесплатно, в муниципальной больнице по ОМС.

Она отметила, что у нее не третья стадия рака, а первая или вторая.

"Что там дальше, загадывать нет смысла. Может, с Божьей помощью, вылечат, а может — по его же решению — отправлюсь играть в нарды с Тиграшей. Давно ведь не играли", — заключила Симоньян, поблагодарив всех, кто беспокоится о ее здоровье.