Силуанов рассказал о финансировании национальных целей развития

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Реализация национальных целей развития России в следующем трехлетнем периоде будет профинансирована в объеме почти 21 триллион рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме, представляя в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2026-2028 годы.
"Третьим направлением расходов, ключевым направлением расходов является реализация национальных целей развития. Общий объем средств предусмотрен на реализацию этой задачи в трёхлетнем бюджете почти в 21 триллион рублей с ростом на полтриллиона рублей к ранее утверждённым параметрам", - сказал глава Минфина.
Приоритетами Силуанов назвал технологическое лидерство, в том числе микроэлектронику, робототехнику и станкостроение. "На это заложено более 2,5 триллионов рублей. Это выше, чем в нынешней трехлетке почти на 1 триллион рублей. Несмотря на все сложности с бюджетом, мы уделяем этому направлению особое внимание", - отметил министр.
Силуанов назвал приоритет федерального бюджета до 2028 года
27 августа, 14:07