Силуанов рассказал о финансировании национальных целей развития

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Реализация национальных целей развития России в следующем трехлетнем периоде будет профинансирована в объеме почти 21 триллион рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме, представляя в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2026-2028 годы.