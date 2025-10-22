https://ria.ru/20251022/siluanov-2049829562.html
Силуанов рассказал, кому проиндексируют выплаты в следующем году
Силуанов рассказал, кому проиндексируют выплаты в следующем году - РИА Новости, 22.10.2025
Силуанов рассказал, кому проиндексируют выплаты в следующем году
В следующем году будут проиндексированы выплаты нескольким категориям граждан, заявил министр финансов Антон Силуанов в Госдуме. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T13:54:00+03:00
2025-10-22T13:54:00+03:00
2025-10-22T13:56:00+03:00
антон силуанов
госдума рф
высшая школа экономики (вшэ)
вадим виноградов
россия
общество
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_0:77:3116:1830_1920x0_80_0_0_c9ce93e0efb8b23961c1a5767d61e3f2.jpg
https://realty.ria.ru/20251020/op-2049396837.html
https://ria.ru/20251020/pensii-2049274033.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_ce49843d4726c266cba496c2c5c7e681.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон силуанов, госдума рф, высшая школа экономики (вшэ), вадим виноградов, россия, общество, экономика
Антон Силуанов, Госдума РФ, Высшая школа экономики (ВШЭ), Вадим Виноградов, Россия, Общество, Экономика
Силуанов рассказал, кому проиндексируют выплаты в следующем году
Силуанов рассказал об индексации выплат в 2026 году
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В следующем году будут проиндексированы выплаты нескольким категориям граждан, заявил министр финансов Антон Силуанов в Госдуме.
«
"В проекте бюджета в полном объеме заложено ассигнование на индексацию социальных обязательств", — сказал он.
По его словам, с первого января социальные выплаты проиндексируют неработающим и работающим пенсионерам: их пенсии повысят на 7,6 процента.
Кроме того, выплаты также будут пересчитаны для ветеранов, инвалидов и обладателей материнского капитала.
Министр также отметил, что минимальный размер оплаты труда в стране в 2026 году поднимут до 18 939 рублей.
«
"Задача, поставленная президентом: довести МРОТ до 35 000 рублей в 2030 году — будет выполнена", — подчеркнул Силуанов.
В среду Госдума приняла проект бюджета на 2026-2028 годы в первом чтении.