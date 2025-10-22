Силуанов рассказал, кому проиндексируют выплаты в следующем году

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В следующем году будут проиндексированы выплаты нескольким категориям граждан, заявил министр финансов Антон Силуанов в Госдуме.

« "В проекте бюджета в полном объеме заложено ассигнование на индексацию социальных обязательств", — сказал он.

По его словам, с первого января социальные выплаты проиндексируют неработающим и работающим пенсионерам: их пенсии повысят на 7,6 процента.

Кроме того, выплаты также будут пересчитаны для ветеранов, инвалидов и обладателей материнского капитала.

Министр также отметил, что минимальный размер оплаты труда в стране в 2026 году поднимут до 18 939 рублей.

« "Задача, поставленная президентом: довести МРОТ до 35 000 рублей в 2030 году — будет выполнена", — подчеркнул Силуанов.