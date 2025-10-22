Рейтинг@Mail.ru
Силуанов рассказал, кому проиндексируют выплаты в следующем году - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 22.10.2025 (обновлено: 13:56 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/siluanov-2049829562.html
Силуанов рассказал, кому проиндексируют выплаты в следующем году
Силуанов рассказал, кому проиндексируют выплаты в следующем году - РИА Новости, 22.10.2025
Силуанов рассказал, кому проиндексируют выплаты в следующем году
В следующем году будут проиндексированы выплаты нескольким категориям граждан, заявил министр финансов Антон Силуанов в Госдуме. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T13:54:00+03:00
2025-10-22T13:56:00+03:00
антон силуанов
госдума рф
высшая школа экономики (вшэ)
вадим виноградов
россия
общество
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_0:77:3116:1830_1920x0_80_0_0_c9ce93e0efb8b23961c1a5767d61e3f2.jpg
https://realty.ria.ru/20251020/op-2049396837.html
https://ria.ru/20251020/pensii-2049274033.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_ce49843d4726c266cba496c2c5c7e681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антон силуанов, госдума рф, высшая школа экономики (вшэ), вадим виноградов, россия, общество, экономика
Антон Силуанов, Госдума РФ, Высшая школа экономики (ВШЭ), Вадим Виноградов, Россия, Общество, Экономика
Силуанов рассказал, кому проиндексируют выплаты в следующем году

Силуанов рассказал об индексации выплат в 2026 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В следующем году будут проиндексированы выплаты нескольким категориям граждан, заявил министр финансов Антон Силуанов в Госдуме.
«

"В проекте бюджета в полном объеме заложено ассигнование на индексацию социальных обязательств", — сказал он.

Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В ОП предложили закрепить порядок индексации выплат детям-сиротам
20 октября, 15:26
По его словам, с первого января социальные выплаты проиндексируют неработающим и работающим пенсионерам: их пенсии повысят на 7,6 процента.
Кроме того, выплаты также будут пересчитаны для ветеранов, инвалидов и обладателей материнского капитала.
Министр также отметил, что минимальный размер оплаты труда в стране в 2026 году поднимут до 18 939 рублей.
«
"Задача, поставленная президентом: довести МРОТ до 35 000 рублей в 2030 году — будет выполнена", — подчеркнул Силуанов.
В среду Госдума приняла проект бюджета на 2026-2028 годы в первом чтении.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Госдуме рассказали о корректировке графика выплат пенсий в ноябре
20 октября, 05:51
 
Антон СилуановГосдума РФВысшая школа экономики (ВШЭ)Вадим ВиноградовРоссияОбществоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала