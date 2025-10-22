Рейтинг@Mail.ru
На тренировке ядерных сил выполнили пуски баллистических ракет - РИА Новости, 22.10.2025
14:26 22.10.2025
На тренировке ядерных сил выполнили пуски баллистических ракет
Пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования выполнены в ходе тренировки стратегических ядерных сил РФ, сообщается на... РИА Новости, 22.10.2025
россия
владимир путин
россия
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин

Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Калининградской области. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования выполнены в ходе тренировки стратегических ядерных сил РФ, сообщается на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил.
"В ходе тренировки выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования", - говорится в сообщении.
