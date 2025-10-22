https://ria.ru/20251022/sil-2049839031.html
На тренировке ядерных сил выполнили пуски баллистических ракет
Пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования выполнены в ходе тренировки стратегических ядерных сил РФ, сообщается на... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T14:26:00+03:00
россия
владимир путин
россия
2025
