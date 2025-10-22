Рейтинг@Mail.ru
20:08 22.10.2025 (обновлено: 20:12 22.10.2025)
"Путин, сдавайся!" Слова Сикорского о России поразили пользователей Сети
"Путин, сдавайся!" Слова Сикорского о России поразили пользователей Сети
"Путин, сдавайся!" Слова Сикорского о России поразили пользователей Сети

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X резко отреагировали на угрозу главы МИД Польши Радослава Сикорского посадить в стране самолет президента России Владимира Путина, если он полетит через ее территорию на саммит в Будапешт.
"Без врага нам никуда, вы можете себе представить, что бы было, если бы не Путин? Мирная жизнь для нас не вариант. Люди типа Сикорского жаждут этих "ответных действий", потому что воевать в случае чего будут не они", — написал комментатор.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
"Готовы сжечь". СМИ назвали союзника, подставляющего Украину
Вчера, 19:26
"Сикорский показал всем, какой он на самом деле ментальный пигмей. Этот кретин, похоже, спит и видит, как польские самолеты заставляют борт Путина сесть, а он выбивает двери с калашом в руках и кричит: "Путин, сдавайся!" — иронично отметил другой.
"Пусть летит, если это приблизит мир и будет способствовать прекращению кровопролития. Вот только Запад не хочет мира, он хочет крови и богатства, а этот конфликт дает им в избытке и то, и другое", — подчеркнул еще один пользователь.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
"До конца года". СМИ раскрыли замысел Украины против России
Вчера, 17:45
"Сколько же у нас дебилов, готовых сжечь Польшу дотла в интересах Украины!" — заключили читатели.
Ранее Сикорский угрожал, что польский суд может принять решение посадить в Польше самолет с российским лидером, если он полетит через территорию республики в Будапешт на предлагаемую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что угрозы со стороны Польши в отношении безопасности самолета Путина говорят о том, что поляки готовы совершать теракты.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Рютте на встрече с Трампом представит план по Украине
Вчера, 16:51
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
