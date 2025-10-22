"Путин, сдавайся!" Слова Сикорского о России поразили пользователей Сети

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X резко отреагировали на угрозу главы МИД Польши Радослава Сикорского посадить в стране самолет президента России Владимира Путина, если он полетит через ее территорию на саммит в Будапешт.
"Без врага нам никуда, вы можете себе представить, что бы было, если бы не Путин? Мирная жизнь для нас не вариант. Люди типа Сикорского жаждут этих "ответных действий", потому что воевать в случае чего будут не они", — написал комментатор.
"Сикорский показал всем, какой он на самом деле ментальный пигмей. Этот кретин, похоже, спит и видит, как польские самолеты заставляют борт Путина сесть, а он выбивает двери с калашом в руках и кричит: "Путин, сдавайся!" — иронично отметил другой.
"Пусть летит, если это приблизит мир и будет способствовать прекращению кровопролития. Вот только Запад не хочет мира, он хочет крови и богатства, а этот конфликт дает им в избытке и то, и другое", — подчеркнул еще один пользователь.
Ранее Сикорский угрожал, что польский суд может принять решение посадить в Польше самолет с российским лидером, если он полетит через территорию республики в Будапешт на предлагаемую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что угрозы со стороны Польши в отношении безопасности самолета Путина говорят о том, что поляки готовы совершать теракты.
