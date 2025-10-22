Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Польши пригрозил подрывом российского нефтепровода "Дружба"
16:57 22.10.2025 (обновлено: 18:00 22.10.2025)
Глава МИД Польши пригрозил подрывом российского нефтепровода "Дружба"
Глава МИД Польши пригрозил подрывом российского нефтепровода "Дружба"
Глава МИД Польши Радослав Сикорский в ответе венгерскому коллеге Петеру Сийярто выразил надежду, что ВСУ выведут из строя российский нефтепровод "Дружба"
Глава МИД Польши пригрозил подрывом российского нефтепровода "Дружба"

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский в ответе венгерскому коллеге Петеру Сийярто выразил надежду, что ВСУ выведут из строя российский нефтепровод "Дружба", свое заявление он опубликовал в соцсети X.
"Я надеюсь, что вашему храброму соотечественнику, майору Мадьяру (командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди. — Прим. ред.), наконец удастся вывести из строя нефтепровод <…> и вы будете получать нефть через Хорватию", — написал глава польского МИД.
Сикорский добавил, что гордится решением польского суда отпустить гражданина Украины, которого подозревают в подрыве газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2".
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. Также глава венгерского МИД сообщил, что власти Венгрии запретили въезд в страну и, как следствие, на территорию Шенгенской зоны командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди. Позднее Сийярто на полях "Российской энергетической недели" заявил журналистам, что атаки на трубопровод "Дружба" являются фактически атаками на суверенитет Венгрии.
