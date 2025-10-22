Рейтинг@Mail.ru
20:40 22.10.2025
Швейцария ограничила выезд беженцев с Украины на родину
ЖЕНЕВА, 22 окт – РИА Новости. Власти Швейцарии ограничили возможность для беженцев с Украины, пользующихся в стране особым защитным статусом, выезжать на родину, сообщил Государственный секретариат по миграции (SEM).
В среду Федеральный совет принял решение о том, что граждане, получившие убежище в стране, более не смогут выезжать в страну, из которой они прибыли, как и в любую другую страну. Для граждан Украины, пользующихся защитным статусом S сделано исключение, но срок их пребывания на Украине впредь будет ограничен.
«

"Это специальное положение будет действовать до тех пор, пока сохраняется статус защиты, предоставляемый лицам с Украины. Однако оно не будет применяться в случае вновь полученного статуса S. Кроме того, бенефициары статуса S смогут находиться на Украине 15 дней в полугодие вместо 15 дней в квартал, как это происходит в настоящее время", - говорится в пресс-релизе SEM.

При этом в нем отмечается, что секретариат по миграции в порядке исключения будет рассматривать выдачу таких разрешений по конкретным личным причинам.
"Также необходимо определить случаи, в которых лицо, получившее временное разрешение на проживание, или лицо, нуждающееся в защите, может выехать в страну своего происхождения или происхождения для подготовки к самостоятельному и окончательному отъезду", - отмечается в сообщении.
Консультации по изменениям в законодательстве продлятся до 5 февраля.
В начале октября швейцарские власти продлили действие защитного статуса S украинским беженцам до 4 марта 2027 года.
Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также воссоединения семьи. Мера вступила в силу 20 мая 2022 года.
По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, на 23 июня 2025 года почти 69 тысяч украинцев имели статус S в Швейцарии.
