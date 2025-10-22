Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали отменить штрафы за стояние в пробке под знаком остановки
19:20 22.10.2025
В Госдуме призвали отменить штрафы за стояние в пробке под знаком остановки
В Госдуме призвали отменить штрафы за стояние в пробке под знаком остановки - РИА Новости, 22.10.2025
В Госдуме призвали отменить штрафы за стояние в пробке под знаком остановки
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуме призвали отменить штрафы за стояние в пробке под знаком остановки

В ГД предложили отменить штрафы за остановку в пробке под запрещающим знаком

Автомобильные пробки в Москве
Автомобильные пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Автомобильные пробки в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и Сангаджи Тарбаев направили обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением отменить все штрафы за стояние в пробке как нарушение знака остановки, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем необходимым пересмотреть подход к использованию автоматических камер фиксации нарушений ПДД для знака 3.27 "Остановка запрещена" в условиях заторов. Необходимо прекратить практику штрафования водителей за вынужденную остановку в дорожной пробке под действием знака 3.27 и внедрить автоматический механизм отмены подобных штрафных постановлений", - сказано в документе.
Отмечается, что многие водители сталкиваются с ситуацией, когда автоматические камеры фиксации нарушений ПДД ошибочно трактуют стояние автомобиля в заторе под знаком "Остановка запрещена" как административное правонарушение, в результате люди получают штрафы за действия, которые фактически не нарушают правил дорожного движения.
Также подчеркивается, что текущая ситуация вынуждает водителей проходить длительный процесс оспаривания заведомо неправомерных постановлений.
«
"Система фото- и видеофиксации должна уметь распознавать контекст дорожной ситуации: если остановка транспортного средства вызвана затором или иными независящими от водителя обстоятельствами (ожидание сигнала светофора, скопление машин перед перекрёстком, очередь на въезд на парковку и т. п.), то такой эпизод не должен классифицироваться как нарушение правил остановки. В случае отсутствия возможности перепрограммировать систему фото- и видеофиксации правонарушений, необходимо увеличить временной интервал фиксации в зоне действия знака 3.27, чтобы кратковременная вынужденная остановка из-за дорожной нагрузки не трактовалась как нарушение", - уточняется в документе.
По мнению авторов обращения, реализация предлагаемой ими инициативы позволила бы автоматически отфильтровывать ошибочные штрафы ещё до их вынесения либо оперативно аннулировать их без участия водителя, это повысит справедливость и эффективность системы автоматического контроля дорожного движения.
"Просим... рассмотреть возможность реализации указанной инициативы и поручить профильным управлениям министерства внутренних дел Российской Федерации её реализовать", - говорится в документе.
