С Noize MC* взыскали штраф за дискредитацию ВС России

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Штраф за дискредитацию Вооруженных сил России взыскали с рэпера Ивана Алексеева* (более известного как Noize MC*, признан в РФ иноагентом), выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами.

В конце сентября РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов и судебные документы сообщало, что приставы начали взыскивать с музыканта штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России , возбудив на него исполнительное производство.

Сейчас же в отношении музыканта не значится исполнительных производств. А, как следует из судебных материалов, 14 октября было вынесено постановление об окончании исполнительного производства.

Кроме того, в правоохранительных органах подтвердили РИА Новости, что штраф погашен.

Минюст включил рэпера Noize MC * в реестр иностранных агентов осенью 2022 года. После этого суд несколько раз штрафовал его за несоблюдение закона о деятельности иностранных агентов.