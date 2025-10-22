Рейтинг@Mail.ru
С Noize MC* взыскали штраф за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 22.10.2025
04:09 22.10.2025
С Noize MC* взыскали штраф за дискредитацию ВС России
С Noize MC* взыскали штраф за дискредитацию ВС России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Рэпер Noize MC*. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Штраф за дискредитацию Вооруженных сил России взыскали с рэпера Ивана Алексеева* (более известного как Noize MC*, признан в РФ иноагентом), выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами.
В конце сентября РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов и судебные документы сообщало, что приставы начали взыскивать с музыканта штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России, возбудив на него исполнительное производство.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Уличную певицу, исполнявшую песни иноагентов в Петербурге, арестовали
16 октября, 16:10
Сейчас же в отношении музыканта не значится исполнительных производств. А, как следует из судебных материалов, 14 октября было вынесено постановление об окончании исполнительного производства.
Кроме того, в правоохранительных органах подтвердили РИА Новости, что штраф погашен.
Минюст включил рэпера Noize MC* в реестр иностранных агентов осенью 2022 года. После этого суд несколько раз штрафовал его за несоблюдение закона о деятельности иностранных агентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Рэпер Oxxxymiron* - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Суд оштрафовал Оксимирона* за нарушение закона об иноагентах
17 октября, 13:45
 
