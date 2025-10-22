https://ria.ru/20251022/shtraf-2049740866.html
С Noize MC* взыскали штраф за дискредитацию ВС России
С Noize MC* взыскали штраф за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 22.10.2025
С Noize MC* взыскали штраф за дискредитацию ВС России
Штраф за дискредитацию Вооруженных сил России взыскали с рэпера Ивана Алексеева* (более известного как Noize MC*, признан в РФ иноагентом), выяснило РИА... РИА Новости, 22.10.2025
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903457640_0:0:2550:1913_1920x0_80_0_0_e5fafea71ecf01fdd0436eb08d6ca26b.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Штраф за дискредитацию Вооруженных сил России взыскали с рэпера Ивана Алексеева* (более известного как Noize MC*, признан в РФ иноагентом), выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами.
В конце сентября РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов и судебные документы сообщало, что приставы начали взыскивать с музыканта штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России
, возбудив на него исполнительное производство.
Сейчас же в отношении музыканта не значится исполнительных производств. А, как следует из судебных материалов, 14 октября было вынесено постановление об окончании исполнительного производства.
Кроме того, в правоохранительных органах подтвердили РИА Новости, что штраф погашен.
Минюст включил рэпера Noize MC
* в реестр иностранных агентов осенью 2022 года. После этого суд несколько раз штрафовал его за несоблюдение закона о деятельности иностранных агентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.