Рейтинг@Mail.ru
Вучич сравнил "Чациленд" с деревней непокорных галлов - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/serbiya-2049948610.html
Вучич сравнил "Чациленд" с деревней непокорных галлов
Вучич сравнил "Чациленд" с деревней непокорных галлов - РИА Новости, 22.10.2025
Вучич сравнил "Чациленд" с деревней непокорных галлов
Президент Сербии Александр Вучич прибыл в палаточный лагерь своих сторонников у здания Скупщины (парламента), прозванный "Чацилендом", и сравнил его с деревней... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T23:05:00+03:00
2025-10-22T23:05:00+03:00
в мире
сербия
александр вучич
патриарх сербский порфирий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150726/52/1507265257_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_af46753d921486eb5562d2e901ac0268.jpg
https://ria.ru/20251022/vuchichi-2049886380.html
https://ria.ru/20251021/es-2049722948.html
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150726/52/1507265257_0:0:2727:2046_1920x0_80_0_0_7cb22a5147f5160a0f55b46edf248f84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, александр вучич, патриарх сербский порфирий
В мире, Сербия, Александр Вучич, Патриарх Сербский Порфирий
Вучич сравнил "Чациленд" с деревней непокорных галлов

Вучич сравнил лагерь своих сторонников с деревней галлов Астерикса и Обеликса

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 22 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич прибыл в палаточный лагерь своих сторонников у здания Скупщины (парламента), прозванный "Чацилендом", и сравнил его с деревней непокорных галлов Астерикса и Обеликса из комикса и мультипликационного фильма, после того нападавший в среду ранил одного из сторонников властей и поджег палатку.
МВД Сербии сообщило в среду, что мужчина с инициалами В.А. (Владан Анджелкович – ред.) 70 лет ранил из пистолета 57-летнего М.Б. (Милана Богдановича – ред.) в палаточном городке сторонников властей у парламента и поджег палатку. Нападавший был задержан, он подозревается в попытке убийства и создании общественной опасности. Вечером в "Чациленд" прибыл Вучич, а также собрались члены правительства и их сторонники, которые развернули транспарант "Все мы – Милан".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Вучич отреагировал на обвинения в причастности к теракту в Сербии
Вчера, 16:35
"Это пространство для вас стало как в комиксе "Астерикс и Обеликс" местом отпора, местом свободы. Местом, где никого не можете подкупить, местом, где противостояли оккупации нашей страны, когда было тяжелее всего. Здесь всегда были самые храбрые молодые и постарше, те, кто ясно видел Сербию в будущем и те, кто ценит свободу превыше всего", - заявил Вучич собравшимся, ранее он назвал происшествие терактом с политическими мотивами.
Президент Сербии также рассказал сторонникам, что посетил в больнице успешно прооперированного раненого Богдановича и поговорил с ним, пообещав в следующий раз встретиться в "Чациленде".
Палаточный городок в марте поставили в Пионерском парке между администрацией президента Сербии и площадью перед Скупщиной студенты, которые выступали против блокирования работы факультетов. Прозвище "чаци" они получили из-за неправильно написанного на плакате слова "джаци" - ученики на сербском языке. Со временем "Чациленд" разросся до ступеней парламента, студентов в нем сменили спортивного вида молодые люди и более зрелые граждане, палаточный лагерь огражден и охраняется полицией.
В непосредственной близости от палаточного лагеря сторонников властей неоднократно проходили крупные акции протеста студентов и сторонников оппозиции, особенно 15 марта и 28 июня, но массовых столкновений между "чаци" и протестующими не допускала полиция.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Вучич заявил о намерении Европы ввести "железный занавес" против России
21 октября, 23:30
 
В миреСербияАлександр ВучичПатриарх Сербский Порфирий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала