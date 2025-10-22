Вучич сравнил "Чациленд" с деревней непокорных галлов

БЕЛГРАД, 22 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич прибыл в палаточный лагерь своих сторонников у здания Скупщины (парламента), прозванный "Чацилендом", и сравнил его с деревней непокорных галлов Астерикса и Обеликса из комикса и мультипликационного фильма, после того нападавший в среду ранил одного из сторонников властей и поджег палатку.

МВД Сербии сообщило в среду, что мужчина с инициалами В.А. (Владан Анджелкович – ред.) 70 лет ранил из пистолета 57-летнего М.Б. (Милана Богдановича – ред.) в палаточном городке сторонников властей у парламента и поджег палатку. Нападавший был задержан, он подозревается в попытке убийства и создании общественной опасности. Вечером в "Чациленд" прибыл Вучич , а также собрались члены правительства и их сторонники, которые развернули транспарант "Все мы – Милан".

"Это пространство для вас стало как в комиксе "Астерикс и Обеликс" местом отпора, местом свободы. Местом, где никого не можете подкупить, местом, где противостояли оккупации нашей страны, когда было тяжелее всего. Здесь всегда были самые храбрые молодые и постарше, те, кто ясно видел Сербию в будущем и те, кто ценит свободу превыше всего", - заявил Вучич собравшимся, ранее он назвал происшествие терактом с политическими мотивами.

Президент Сербии также рассказал сторонникам, что посетил в больнице успешно прооперированного раненого Богдановича и поговорил с ним, пообещав в следующий раз встретиться в "Чациленде".

Палаточный городок в марте поставили в Пионерском парке между администрацией президента Сербии и площадью перед Скупщиной студенты, которые выступали против блокирования работы факультетов. Прозвище "чаци" они получили из-за неправильно написанного на плакате слова "джаци" - ученики на сербском языке. Со временем "Чациленд" разросся до ступеней парламента, студентов в нем сменили спортивного вида молодые люди и более зрелые граждане, палаточный лагерь огражден и охраняется полицией.

В непосредственной близости от палаточного лагеря сторонников властей неоднократно проходили крупные акции протеста студентов и сторонников оппозиции, особенно 15 марта и 28 июня, но массовых столкновений между "чаци" и протестующими не допускала полиция.

Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.