Рейтинг@Mail.ru
Архангельские студенческие семьи получили статус и меры поддержки - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
12:49 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/semya-2049812075.html
Архангельские студенческие семьи получили статус и меры поддержки
Архангельские студенческие семьи получили статус и меры поддержки - РИА Новости, 22.10.2025
Архангельские студенческие семьи получили статус и меры поддержки
Депутаты собрания Архангельской области внесли поправки в региональный закон "О молодежной политике", они позволят студенческим семьям получить официальный... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T12:49:00+03:00
2025-10-22T12:49:00+03:00
архангельская область
общество
архангельская область
архангельское
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776473_0:263:2989:1944_1920x0_80_0_0_eae2b4f9b76a3f39864d666067ac859a.jpg
https://ria.ru/20251015/proekt-2048378496.html
https://ria.ru/20251021/eksport-2049697562.html
архангельская область
архангельское
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776473_401:106:2989:2047_1920x0_80_0_0_994bf501ebf5b7a630ff121a57407049.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, архангельская область, архангельское, госдума рф, россия
Архангельская область, Общество, Архангельская область, Архангельское, Госдума РФ, Россия
Архангельские студенческие семьи получили статус и меры поддержки

Архангельские студенческие семьи получили официальный статус и меры поддержки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают
Люди отдыхают - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Люди отдыхают. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АРХАНГЕЛЬСК, 22 окт – РИА Новости. Депутаты собрания Архангельской области внесли поправки в региональный закон "О молодежной политике", они позволят студенческим семьям получить официальный статус и получать те же меры поддержки, что предусмотрены для молодых семей в регионе, сообщила пресс-служба заксобрания.
В областном собрании отметили, что студенческой семьей в регионе будет признаваться союз супругов в возрасте до 35 лет, состоящих в официальном браке и в том числе воспитывающих детей, либо единственный родитель или усыновитель ребенка в возрасте до 35 лет при условии, что оба супруга или родитель обучаются по программам среднего профессионального или высшего образования.
Логотип Инновационного центра Сколково - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Эксперты "Сколково" помогут разработать проекты архангельского кампуса
15 октября, 13:42
"Этот статус позволит студенческим семьям получать те же меры поддержки, которые предусмотрены для молодых семей в Архангельской области. Среди них единовременная выплата мамам (в возрасте - ред.) от 18 до 25 лет при рождении первого ребенка в размере 50 тысяч рублей, социальные выплаты на приобретение жилья молодым семьям, нуждающимся в жилье или улучшении жилищных условий, льготная "Арктическая ипотека" (под 2% - ред), - говорится в сообщении.
Студентам, обучающимся платно и родившим детей, предоставляется преимущественное право на перевод на вакантные бюджетные места.
"Введение нового статуса станет важным шагом в поддержке ребят, которые совмещают получение образования с созданием семьи и рождением детей. Впереди – большая работа по подготовке конкретных мер, которые позволят им чувствовать себя более уверенно", - приводятся в сообщении слова председателя областного собрания Екатерины Прокопьевой.
В июле Госдума приняла законопроект, закрепляющий понятие "студенческая семья" на федеральном уровне. По данным на начало 2025 года, в России насчитывается около 26 тысяч студенческих семей, из них более 5 тысяч имеют детей.
Предпринимательница упаковывает товар - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Меры поддержки экспорта обсудили на заседании комиссий Госсовета
Вчера, 20:05
 
Архангельская областьОбществоАрхангельская областьАрхангельскоеГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала