Архангельские студенческие семьи получили статус и меры поддержки

АРХАНГЕЛЬСК, 22 окт – РИА Новости. Депутаты собрания Архангельской области внесли поправки в региональный закон "О молодежной политике", они позволят студенческим семьям получить официальный статус и получать те же меры поддержки, что предусмотрены для молодых семей в регионе, сообщила пресс-служба заксобрания.

В областном собрании отметили, что студенческой семьей в регионе будет признаваться союз супругов в возрасте до 35 лет, состоящих в официальном браке и в том числе воспитывающих детей, либо единственный родитель или усыновитель ребенка в возрасте до 35 лет при условии, что оба супруга или родитель обучаются по программам среднего профессионального или высшего образования.

"Этот статус позволит студенческим семьям получать те же меры поддержки, которые предусмотрены для молодых семей в Архангельской области. Среди них единовременная выплата мамам (в возрасте - ред.) от 18 до 25 лет при рождении первого ребенка в размере 50 тысяч рублей, социальные выплаты на приобретение жилья молодым семьям, нуждающимся в жилье или улучшении жилищных условий, льготная "Арктическая ипотека" (под 2% - ред), - говорится в сообщении.

Студентам, обучающимся платно и родившим детей, предоставляется преимущественное право на перевод на вакантные бюджетные места.

"Введение нового статуса станет важным шагом в поддержке ребят, которые совмещают получение образования с созданием семьи и рождением детей. Впереди – большая работа по подготовке конкретных мер, которые позволят им чувствовать себя более уверенно", - приводятся в сообщении слова председателя областного собрания Екатерины Прокопьевой.