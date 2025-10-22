Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура Парижа начала расследование после угроз Саркози - РИА Новости, 22.10.2025
23:23 22.10.2025
Прокуратура Парижа начала расследование после угроз Саркози
в мире
франция
париж
ливия
николя саркози
в мире, франция, париж, ливия, николя саркози
В мире, Франция, Париж, Ливия, Николя Саркози
© AP Photo / Thibault CamusНиколя Саркози
Николя Саркози. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 окт – РИА Новости. Прокуратура Парижа начала расследование после угроз смертью в адрес помещенного в тюрьму экс-президента Франции Николя Саркози, трое заключенных были взяты под стражу, сообщил в среду телеканал BFMTV.
Ранее в соцсетях распространились видеозаписи, на которых заключенные в тюрьме Санте выкрикивали в адрес Саркози оскорбления и угрозы.
"Прокуратура Парижа начала расследование после угроз смертью в адрес Николя Саркози. Трое заключенных (парижской тюрьмы – ред.) Санте были помещены под стражу после распространения угроз", - говорится в материале.
По заявлению прокуратуры, следствие было начато после появления в соцсетях видео с угрозами, снятого в тюрьме одним из заключенных, уточняет BFMTV.
Сотрудники тюрьмы нашли место, где был записан ролик, и произвели обыск, сообщает радиостанция Europe 1. В результате в одной из камер было обнаружено два телефона, их изъяли, сказано в материале.
Отмечается, что, помимо судебного расследования, в отношении трех заключенных также было начато дисциплинарное разбирательство. Их могут быстро перевести в другие тюрьмы, сообщает радиостанция.
Во вторник Саркози был помещен в парижскую тюрьму Санте, где он будет отбывать пятилетний срок, к которому его приговорили в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. К экс-президенту были приставлены два вооруженных полицейских из спецподразделения, которые будут обеспечивать его круглосуточную охрану. Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что такое решение было принято из-за угроз для Саркози. Их характер министр не уточнил.
Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.
В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
