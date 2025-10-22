Рейтинг@Mail.ru
К Саркози в тюрьме приставили полицейских из-за угрозы безопасности - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/sarkozi-2049777384.html
К Саркози в тюрьме приставили полицейских из-за угрозы безопасности
К Саркози в тюрьме приставили полицейских из-за угрозы безопасности - РИА Новости, 22.10.2025
К Саркози в тюрьме приставили полицейских из-за угрозы безопасности
Двое полицейских, обеспечивающие безопасность экс-президента Франции Николя Саркози в тюрьме, были к нему приставлены из-за угроз, заявил в среду глава МВД... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T10:30:00+03:00
2025-10-22T10:30:00+03:00
в мире
франция
ливия
париж
николя саркози
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599485026_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e2afef4b5d7cb131663bcf76bcd742f.jpg
https://ria.ru/20251022/sarkozi-2049729904.html
https://ria.ru/20251021/sarkozi--2049543254.html
франция
ливия
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599485026_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac3c86c477e1b4d91458d2ceb3c6875c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, ливия, париж, николя саркози
В мире, Франция, Ливия, Париж, Николя Саркози
К Саркози в тюрьме приставили полицейских из-за угрозы безопасности

К Саркози в тюрьме приставили двух полицейских из-за угрозы безопасности

© AP Photo / Michel EulerБывший президент Франции Николя Саркози
Бывший президент Франции Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Michel Euler
Бывший президент Франции Николя Саркози. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 22 окт - РИА Новости. Двое полицейских, обеспечивающие безопасность экс-президента Франции Николя Саркози в тюрьме, были к нему приставлены из-за угроз, заявил в среду глава МВД Франции Лоран Нуньес.
Во вторник Саркози был помещен в парижскую тюрьму Санте, где он будет отбывать наказание. Суд Парижа 25 сентября приговорил его к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.
Экс-президент Франции Николя Саркози перед отправкой в тюрьму Санте - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Адвокат рассказал, как прошел первый день Саркози в тюрьме
00:24
"У бывшего президента есть механизм защиты (двое полицейских - ред.) в силу его статуса и, разумеется, угроз, нависших над ним... Это - решение, целью которого является обеспечить его безопасность", - сказал Нуньес в эфире телеканала CNews.
Характер угроз, нависших над Саркози в тюрьме, глава МВД не уточнил.
Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.
В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
Бывший президент Франции Николя Саркози перед отправлением в тюрьму Санте. 21 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Адвокат рассказал, сколько Саркози пробудет в тюрьме
Вчера, 11:23
 
В миреФранцияЛивияПарижНиколя Саркози
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала