https://ria.ru/20251022/sarkozi-2049777384.html
К Саркози в тюрьме приставили полицейских из-за угрозы безопасности
К Саркози в тюрьме приставили полицейских из-за угрозы безопасности - РИА Новости, 22.10.2025
К Саркози в тюрьме приставили полицейских из-за угрозы безопасности
Двое полицейских, обеспечивающие безопасность экс-президента Франции Николя Саркози в тюрьме, были к нему приставлены из-за угроз, заявил в среду глава МВД... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T10:30:00+03:00
2025-10-22T10:30:00+03:00
2025-10-22T10:30:00+03:00
в мире
франция
ливия
париж
николя саркози
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599485026_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e2afef4b5d7cb131663bcf76bcd742f.jpg
https://ria.ru/20251022/sarkozi-2049729904.html
https://ria.ru/20251021/sarkozi--2049543254.html
франция
ливия
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599485026_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac3c86c477e1b4d91458d2ceb3c6875c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, ливия, париж, николя саркози
В мире, Франция, Ливия, Париж, Николя Саркози
К Саркози в тюрьме приставили полицейских из-за угрозы безопасности
К Саркози в тюрьме приставили двух полицейских из-за угрозы безопасности
ПАРИЖ, 22 окт - РИА Новости. Двое полицейских, обеспечивающие безопасность экс-президента Франции Николя Саркози в тюрьме, были к нему приставлены из-за угроз, заявил в среду глава МВД Франции Лоран Нуньес.
Во вторник Саркози
был помещен в парижскую тюрьму Санте, где он будет отбывать наказание. Суд Парижа
25 сентября приговорил его к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.
"У бывшего президента есть механизм защиты (двое полицейских - ред.) в силу его статуса и, разумеется, угроз, нависших над ним... Это - решение, целью которого является обеспечить его безопасность", - сказал Нуньес в эфире телеканала CNews.
Характер угроз, нависших над Саркози в тюрьме, глава МВД не уточнил.
Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии
50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.
В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.