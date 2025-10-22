К Саркози в тюрьме приставили полицейских из-за угрозы безопасности

ПАРИЖ, 22 окт - РИА Новости. Двое полицейских, обеспечивающие безопасность экс-президента Франции Николя Саркози в тюрьме, были к нему приставлены из-за угроз, заявил в среду глава МВД Франции Лоран Нуньес.

"У бывшего президента есть механизм защиты (двое полицейских - ред.) в силу его статуса и, разумеется, угроз, нависших над ним... Это - решение, целью которого является обеспечить его безопасность", - сказал Нуньес в эфире телеканала CNews.