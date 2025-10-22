Рейтинг@Mail.ru
00:24 22.10.2025 (обновлено: 05:47 22.10.2025)
Адвокат рассказал, как прошел первый день Саркози в тюрьме
в мире, франция, ливия, париж, николя саркози
В мире, Франция, Ливия, Париж, Николя Саркози
Адвокат рассказал, как прошел первый день Саркози в тюрьме

ПАРИЖ, 22 окт – РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози, начавший во вторник отбывать пятилетний срок в парижской тюрьме Санте, в первый день заключения позанимался спортом и начал писать свою книгу, заявил его адвокат Жан-Мишель Дарруа журналистам, трансляцию вел телеканал BFMTV.
Ранее адвокат политика Кристоф Ингрен сообщил, что экс-президент будет писать книгу о пережитых им событиях. Cуд Парижа 25 сентября приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.
"Сегодня он позанимался спортом, он начал писать свою книгу", — сказал Дарруа.
Бывшего президента в тюрьме также навестила его супруга Карла Бруни, добавил адвокат. По его словам, первый день в заключении это всегда "ужасно", но Саркози "это преодолел" и продолжит держаться.
Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму пять миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.
В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
