В Крыму сравнили антироссийские санкции с дохлой крысой

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости сравнил антироссийские санкции Евросоюза с дохлой крысой, которую таскают за собой на веревочке для пиара.

По его словам, в Евросоюзе уже вошло в привычку собираться, утверждать новый пакет санкций и расходиться до обсуждения следующего.

"У них, видимо, уже заранее есть и 20-й, и 21-й пакет. Если будет 120-й пакет, нам не стоит сильно удивляться. Дойдут до того, что обложат санкциями наших собак и кошек, запретят им есть европейский корм", - подытожил глава парламента.