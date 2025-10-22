https://ria.ru/20251022/sanktsii-2049841153.html
В Крыму сравнили антироссийские санкции с дохлой крысой
В Крыму сравнили антироссийские санкции с дохлой крысой - РИА Новости, 22.10.2025
В Крыму сравнили антироссийские санкции с дохлой крысой
Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости сравнил антироссийские санкции Евросоюза с дохлой крысой, которую таскают за собой на РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T14:30:00+03:00
2025-10-22T14:30:00+03:00
2025-10-22T14:30:00+03:00
в мире
россия
люксембург (округ)
москва
владимир константинов
кайя каллас
евросоюз
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99858/93/998589377_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_9c3c1e95bbc98b03f3d01a780407c9d8.jpg
https://ria.ru/20250225/gosduma-2001409393.html
https://ria.ru/20251022/premer-2049797644.html
россия
люксембург (округ)
москва
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99858/93/998589377_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6a0a263e7d4efa71abfb74addf3f1b9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, люксембург (округ), москва, владимир константинов, кайя каллас, евросоюз, республика крым, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Люксембург (округ), Москва, Владимир Константинов, Кайя Каллас, Евросоюз, Республика Крым, Санкции, Санкции в отношении России
В Крыму сравнили антироссийские санкции с дохлой крысой
Константинов сравнил антироссийские санкции ЕС с дохлой крысой на веревочке
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости сравнил антироссийские санкции Евросоюза с дохлой крысой, которую таскают за собой на веревочке для пиара.
По итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС
в Люксембурге
, прошедшей в понедельник, глава внешнеполитической службы объединения Кая Каллас
заявила, что Евросоюз планирует принять 19-й пакет антироссийских санкций на этой неделе.
«
"Санкции - это единственное, что они научились делать: использовать их как объединяющий фактор, как декларацию "Мы вместе". Это уже как пресловутая дохлая крыса, которую они таскают за собой на веревочке для пиара", - сказал Константинов
.
По его словам, в Евросоюзе уже вошло в привычку собираться, утверждать новый пакет санкций и расходиться до обсуждения следующего.
"У них, видимо, уже заранее есть и 20-й, и 21-й пакет. Если будет 120-й пакет, нам не стоит сильно удивляться. Дойдут до того, что обложат санкциями наших собак и кошек, запретят им есть европейский корм", - подытожил глава парламента.
В РФ
не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.