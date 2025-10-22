Рейтинг@Mail.ru
В Крыму сравнили антироссийские санкции с дохлой крысой - РИА Новости, 22.10.2025
14:30 22.10.2025
В Крыму сравнили антироссийские санкции с дохлой крысой
В Крыму сравнили антироссийские санкции с дохлой крысой - РИА Новости, 22.10.2025
В Крыму сравнили антироссийские санкции с дохлой крысой
Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости сравнил антироссийские санкции Евросоюза с дохлой крысой, которую таскают за собой на РИА Новости, 22.10.2025
санкции, санкции в отношении россии
В Крыму сравнили антироссийские санкции с дохлой крысой

Константинов сравнил антироссийские санкции ЕС с дохлой крысой на веревочке

© РИА Новости / Валерий Мельников
Города юго-западного побережья Крымского полуострова
Города юго-западного побережья Крымского полуострова - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Города юго-западного побережья Крымского полуострова. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости сравнил антироссийские санкции Евросоюза с дохлой крысой, которую таскают за собой на веревочке для пиара.
По итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, прошедшей в понедельник, глава внешнеполитической службы объединения Кая Каллас заявила, что Евросоюз планирует принять 19-й пакет антироссийских санкций на этой неделе.
«
"Санкции - это единственное, что они научились делать: использовать их как объединяющий фактор, как декларацию "Мы вместе". Это уже как пресловутая дохлая крыса, которую они таскают за собой на веревочке для пиара", - сказал Константинов.
По его словам, в Евросоюзе уже вошло в привычку собираться, утверждать новый пакет санкций и расходиться до обсуждения следующего.
"У них, видимо, уже заранее есть и 20-й, и 21-й пакет. Если будет 120-й пакет, нам не стоит сильно удивляться. Дойдут до того, что обложат санкциями наших собак и кошек, запретят им есть европейский корм", - подытожил глава парламента.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
