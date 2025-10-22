Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, при каком условии Фицо поддержит санкции против России - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 22.10.2025 (обновлено: 10:49 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/sanktsii-2049781744.html
СМИ узнали, при каком условии Фицо поддержит санкции против России
СМИ узнали, при каком условии Фицо поддержит санкции против России - РИА Новости, 22.10.2025
СМИ узнали, при каком условии Фицо поддержит санкции против России
Премьер Словакии Роберт Фицо поддержит новые санкции против РФ, если в итоги саммита Европейского союза, запланированного на четверг, будут включены требования... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T10:48:00+03:00
2025-10-22T10:49:00+03:00
в мире
россия
словакия
роберт фицо
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990734179_0:111:2954:1773_1920x0_80_0_0_7d814ddafaab2ec9cd45f1da75a0410e.jpg
https://ria.ru/20251009/smi-2047223103.html
россия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990734179_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_6b967a866a75d0e5d965f9633862e967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, словакия, роберт фицо, евросоюз
В мире, Россия, Словакия, Роберт Фицо, Евросоюз
СМИ узнали, при каком условии Фицо поддержит санкции против России

Denník N: Фицо поддержит санкции против РФ, если ЕС учтет требования Словакии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо поддержит новые санкции против РФ, если в итоги саммита Европейского союза, запланированного на четверг, будут включены требования республики, сообщило словацкое издание Denník N.
“Санкции против РФ (Фицо - ред.) очевидно поддержит, если в итоги саммита будут включены требования Словакии”, - говорится в сообщении издания в среду.
В понедельник глава МИД страны Юрай Бланар говорил, что Словакия может поддержать 19-й пакет европейских санкций против России, поскольку Европейская комиссия готова учесть замечания республики, касающиеся цен на электроэнергию и климатических целей.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
СМИ: Австрия и Словакия критикуют новые санкции ЕС против России
9 октября, 10:51
 
В миреРоссияСловакияРоберт ФицоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала