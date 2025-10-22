https://ria.ru/20251022/sanktsii-2049781744.html
СМИ узнали, при каком условии Фицо поддержит санкции против России
СМИ узнали, при каком условии Фицо поддержит санкции против России - РИА Новости, 22.10.2025
СМИ узнали, при каком условии Фицо поддержит санкции против России
Премьер Словакии Роберт Фицо поддержит новые санкции против РФ, если в итоги саммита Европейского союза, запланированного на четверг, будут включены требования... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T10:48:00+03:00
2025-10-22T10:48:00+03:00
2025-10-22T10:49:00+03:00
в мире
россия
словакия
роберт фицо
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990734179_0:111:2954:1773_1920x0_80_0_0_7d814ddafaab2ec9cd45f1da75a0410e.jpg
https://ria.ru/20251009/smi-2047223103.html
россия
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990734179_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_6b967a866a75d0e5d965f9633862e967.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, словакия, роберт фицо, евросоюз
В мире, Россия, Словакия, Роберт Фицо, Евросоюз
СМИ узнали, при каком условии Фицо поддержит санкции против России
Denník N: Фицо поддержит санкции против РФ, если ЕС учтет требования Словакии