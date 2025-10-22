https://ria.ru/20251022/samolet-2049744012.html
Самолет премьера Австралии совершил аварийную посадку в США, сообщили СМИ
Самолет премьера Австралии совершил аварийную посадку в США, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.10.2025
Самолет премьера Австралии совершил аварийную посадку в США, сообщили СМИ
Самолёт премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе совершил аварийную посадку в США из-за травмы члена экипажа на борту, сообщает телеканал SBS. РИА Новости, 22.10.2025
SBS: самолет премьера Австралии совершил аварийную посадку в США