05:08 22.10.2025
Самолет премьера Австралии совершил аварийную посадку в США, сообщили СМИ
Самолет премьера Австралии совершил аварийную посадку в США, сообщили СМИ
Самолёт премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе совершил аварийную посадку в США из-за травмы члена экипажа на борту, сообщает телеканал SBS. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T05:08:00+03:00
2025-10-22T05:08:00+03:00
в мире
австралия
сша
энтони альбанезе
дональд трамп
в мире, австралия, сша, энтони альбанезе, дональд трамп
В мире, Австралия, США, Энтони Альбанезе, Дональд Трамп
Самолет премьера Австралии совершил аварийную посадку в США, сообщили СМИ

SBS: самолет премьера Австралии совершил аварийную посадку в США

Энтони Альбанезе
Энтони Альбанезе - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Rick Rycroft
Энтони Альбанезе. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Самолёт премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе совершил аварийную посадку в США из-за травмы члена экипажа на борту, сообщает телеканал SBS.
Отмечается, что Альбанезе возвращался из США после встречи с американским президентом Дональдом Трампом.
"Самолёт премьер-министра Энтони Альбанезе совершил аварийную посадку в США после инцидента, требующего медицинского вмешательства, с участием члена экипажа... Рейс из Вашингтона в Австралию приземлился в Сент-Луисе, штат Миссури", - говорится в сообщении.
По информации телеканала, пострадавший доставлен в местную больницу, самолёт продолжит свой путь в Австралию после дозаправки.
В мире, Австралия, США, Энтони Альбанезе, Дональд Трамп
 
 
