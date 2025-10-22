США не отказываются от идеи мирного саммита с Россией, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 22 окт - РИА Новости. США совершенно не отказываются от идеи саммита с РФ, вопрос только в сроках, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после переговоров с главой госдепартамента США Марком Рубио.