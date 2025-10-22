Рейтинг@Mail.ru
США не отказываются от идеи мирного саммита с Россией, заявил Сийярто
22:40 22.10.2025 (обновлено: 22:41 22.10.2025)
США не отказываются от идеи мирного саммита с Россией, заявил Сийярто
США не отказываются от идеи мирного саммита с Россией, заявил Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 окт - РИА Новости. США совершенно не отказываются от идеи саммита с РФ, вопрос только в сроках, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после переговоров с главой госдепартамента США Марком Рубио.
"Американцы совершенно не отказываются от идеи мирного саммита. Единственный вопрос в этой связи - когда именно он должен состояться", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.

Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Кремле рассказали о подготовке саммита Путина и Трампа в Венгрии
