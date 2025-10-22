Рябков призвал Запад искать переговорные решения по ядерной программе Ирана

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы может быть достигнуто только путем дипломатии, альтернативы этому нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Исходим из того, что западным странам необходимо отказаться от эгоистических устремлений и направить, наконец, свою энергию не на разрушение, а на поиск переговорных решений. Урегулирование вокруг иранской ядерной программы, как и разрешение других кризисов на Ближнем Востоке, может быть достигнуто лишь путем дипломатии и переговоров. Разумной альтернативы этому существует", - заявил Рябков на заседании на тему "Основы политики Российской Федерации в области ядерного нераспространения".
После несогласованной публикации на сайте ООН сообщения о восстановлении действия прежних резолюций создалась новая ситуация, отметил он.
Большинство стран понимает, что происходящее, по сути, означает рейдерскую атаку на Совет Безопасности ООН со стороны Секретариата и стоящей за ним группы антиирански настроенных государств, присвоивших себе право и полномочия принимать решения вместо Совета Безопасности. Мы оспорили действия Секретариата ООН, не признаем snapback состоявшимся, настаиваем на том, что действия западников не что иное, как грубое нарушение международного права, и не могут служить основанием для антииранских санкций по линии Совета Безопасности ООН", - подчеркнул дипломат.
Заседание состоялось в рамках цикла вебинаров "История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере", организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов.
Совбез ООН 26 сентября отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановления санкций против Ирана. Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) немедленно возобновить переговоры в целях поиска дипломатического решения. В российском МИД отмечали, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.