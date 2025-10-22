Рябков призвал Запад искать переговорные решения по ядерной программе Ирана

«

"Большинство стран понимает, что происходящее, по сути, означает рейдерскую атаку на Совет Безопасности ООН со стороны Секретариата и стоящей за ним группы антиирански настроенных государств, присвоивших себе право и полномочия принимать решения вместо Совета Безопасности. Мы оспорили действия Секретариата ООН, не признаем snapback состоявшимся, настаиваем на том, что действия западников не что иное, как грубое нарушение международного права, и не могут служить основанием для антииранских санкций по линии Совета Безопасности ООН", - подчеркнул дипломат.