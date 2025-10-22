Рейтинг@Mail.ru
Россия не даст втянуть себя в гонку вооружений с США, заявил Рябков - РИА Новости, 22.10.2025
17:32 22.10.2025
Россия не даст втянуть себя в гонку вооружений с США, заявил Рябков
Россия не даст втянуть себя в гонку вооружений с США, заявил Рябков - РИА Новости, 22.10.2025
Россия не даст втянуть себя в гонку вооружений с США, заявил Рябков
Россия не даст втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений, но у Москвы есть возможности и ресурсы обеспечить свою безопасность, заявил замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 22.10.2025
россия, москва, фонд президентских грантов, сергей рябков
Россия, Москва, Фонд президентских грантов, Сергей Рябков
Россия не даст втянуть себя в гонку вооружений с США, заявил Рябков

Рябков: Россия не даст втянуть себя в гонку вооружений с США

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Сергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия не даст втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений, но у Москвы есть возможности и ресурсы обеспечить свою безопасность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не позволим больше втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений. Мы выучили уроки истории. Больше мы не попадемся в такие ловушки. Но что мы знаем точно, так это то, что у нас есть возможности и ресурсы защитить себя и свои интересы в любое время", - сказал Рябков на заседании на тему "Основы политики Российской Федерации в области ядерного нераспространения", организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Эксперт призвал Россию и США начать переговоры по ДСНВ
10 октября, 20:21
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
