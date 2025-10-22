https://ria.ru/20251022/ryabkov-2049902911.html
Россия не даст втянуть себя в гонку вооружений с США, заявил Рябков
Россия не даст втянуть себя в гонку вооружений с США, заявил Рябков - РИА Новости, 22.10.2025
Россия не даст втянуть себя в гонку вооружений с США, заявил Рябков
Россия не даст втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений, но у Москвы есть возможности и ресурсы обеспечить свою безопасность, заявил замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 22.10.2025
